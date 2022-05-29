28 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Survivor reyting sıralaması

28 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da İbo Show, FOX Tv'de İyilik, Atv'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı, Tv8'de Survivor All Star izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 28 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 28 Mayıs reyting sıralaması

28 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "Survivor All Star", 2. sırada Kanal D'de ekranlara gelen "Arka Sokaklar", 3. sırada ise FOX'ta yayınlanan "İyilik" dizisi yer aldı.

AB'de 1. sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber", 3. sırada ise "İyilik" yer aldı.