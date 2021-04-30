29 Nisan 2021 reyting sonuçları açıklandı! Perşembe dizilerinin reyting sıralaması

30 Nisan 2021 Cuma 10:55 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 10:55

Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen 29 Nisan 2021 reyting sonuçları reklam verenler ve yapımcılar tarafından da merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 29 Nisan 2021 reyting sonuçları

Perşembe akşamı Tv8'de Survivor, Show Tv'de Alev Alev, TRT 1'de Bir Zamanlar Kıbrıs, Star Tv'de Akrep, Kanal D'de Camdaki Kız, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova ve FOX Tv'de Baraj dizisi yayınlandı.

29 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

29 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Perşembe akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Camdaki Kız aldı.

29 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Bir Zamanlar Kıbrıs, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 HAVA DURUMU ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

8 MUCIZE DOKTOR FOX

9 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

6 MUCIZE DOKTOR FOX

7 HAVA DURUMU ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 SURVIVOR TV8

10 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

Camdaki Kız 4. bölüm full izle!

Akrep 20. bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle tek parça!