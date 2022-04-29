28 Nisan 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, FOX Tv'de Mahkum, Tv8'de Survivor All Star, Star'da Tatlım Tatlım, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Show Tv'de Güldür Güldür Show izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 28 Nisan 2022 reyting sonuçları

Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 28 Nisan reyting sıralaması

28 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

28 Nisan 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Mahkum, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Mahkum, üçüncü sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mahkum yer aldı.

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