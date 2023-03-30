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Medya

29 Mart reyting sonuçları: Çöp Adam, Adım Farah, Kraliçe dizisi reyting sıralaması

29 Mart 2023 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda birbirinden sürükleyici diziler ve programlar reytinglerde yarıştı. Çarşamba akşamı televizyonda; Aile, Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Adım Farah ve Survivor 2023 ekrana geldi. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte Çarşamba dizilerinin reyting sonuçları

30 Mart 2023 Perşembe 09:51 - Güncelleme:
29 Mart reyting sonuçları: Çöp Adam, Adım Farah, Kraliçe dizisi reyting sıralaması
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29 Mart Çarşamba akşamı Kanal D'de Kraliçe, Star TV'de Çöp Adam, Fox TV'de Adım Farah dizileri yeni bölümleriyle ekrana geldi. TRT1'de yerli Sinema Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu seyirci karşısına çıkarken, TV8'de Survivor 2023 heyecanı devam etti. Show TV'de Aile dizisi tekrar bölümüyle, ATV'de ise Kuruluş Osman özel bölümüyle izleyiciyle buluşurken, hemen ardından Cumhurbaşkanı Özel programı yayınlandı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Reyting sıralamasında hangi dizi ve programlar zirveye yerleşti? İşte 29 Mart 2023 reyting sonuçları

29 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Gönül Dağı, üçüncü sırada ise ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de listenin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada ise Adım Farah, üçüncü sırada Kuruluş Osman yer aldı.

ABC seyirci grubunda birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Gönül Dağı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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