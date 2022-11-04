3 Kasım reyting sonuçları: Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni ve Darmaduman dizilerinin reyting listesi

3 Kasım reyting sonuçları, izleyici ve yapımcıların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Perşembe akşamı ATV'de Aldatmak, Fox TV'de Darmaduman, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Camdaki Kız, TRT 1'de Balkan Ninnisi, Star Tv'de Duy Beni ve Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting tablosu nasıl şekillendi? İşte 3 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları

3 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da", 3.sırada Show TV'de yayınlanan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Camdaki Kız", 2.sırada Atv'de yayınlanan "Aldatmak" 3.sırada "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" yer aldı.

3 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.