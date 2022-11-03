Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 16. bölümüyle ekrana geldi. SHOW TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 16. bölümünde Araz'ın bilinci hala kapalıdır. Kardeşini kaybetme korkusu yaşayan Nevzat, Araz'ın yanına getirdiği kişiyle son şansını da denemek ister. Araz duyduğu sesle gözlerini açacak mıdır? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. bölüm full izle!

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 16. BÖLÜM İZLE!

Yapımını BKM'nin üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor.

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 16. BÖLÜM FULL IZLE YOUTUBE

Show Tv'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünde

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 16. BÖLÜM ÖZETI

Yangından Sadi sayesinde kurtarılan Songül, Karabayır Hastanesi'ne getirilirken bu vakaya bakmak için görevlendirilen Derya zor bir gece geçirir. Songül'ün durumunu öğrenen Taylan ve Serdar da soluğu hastanede alır.

Hastanede yatan Araz'ı arkadaşları yalnız bırakmazken Sevda, Aylin'i suçluyor. 12-B sınıfı hastanede Araz'dan iyi bir haber beklerken Sadi, Songül'ü hastaneye yetiştiriyor.

Hastaneden yeni çıkan Songül'ün Ankara'dan aldığı bir telefon üzülmesine neden olur. Son görevini yapmak için Ankara'ya gitmesi gereken Songül, Sadi'yi yanına almak istemez. Sadi Payaslı, Songül'ü bu zor gününde yalnız bırakmayı kabul edecek midir?

Kıvanç hastaneye alışma sürecini tamamladığını düşünürken işlerini yoluna koyan Sadi'nin geçmiş defterleri açarak karşısına çıkması ikili arasındaki dengeleri temelli değiştirecektir.