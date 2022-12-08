7 Aralık reyting sonuçları: Bir Peri Masalı, Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting sıralaması

7 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı, medyayı yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Çarşamba Kanal D'de O Kız, TV8'de Tuzak, ATV'de Kuruluş Osman, TRT1'de Kasaba Doktoru, Show TV'de Hayat Bugün, Star TV'de Çöp Adam, Fox TV'de Bir Peri Masalı dizisi izleyiciyle buluştu. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 7 Aralık 2022 reyting sonuçları



7 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



7 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Polonya Arjantin Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Çöp Adam yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Polonya Arjantin Dünya Kupası Karşılaşması, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

7 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.