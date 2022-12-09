8 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları: Camdaki Kız, Aldatmak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi reyting sıralaması

8 Aralık reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Aldatmak, TRT1'de Balkan Ninnisi, Show TV'de ise Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizilerin yeni bölümleri seyirci karşısına çıktı. TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı devam ederken, Fox TV'de Yerli Sinema Kayhan ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 8 Aralık 2022 reyting sonuçları

8 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Aldatılmak", 3.sırada Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 3.sırada "Aldatılmak" yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Portekiz Gana Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada ise Brezilya Sırbistan maçı yer aldı.

8 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.