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Medya

9 Eylül reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Ya Çok Seversen, Kardeşlerim reytingleri

9 Eylül reyting sonuçları belli oldu. Cumartesi akşamı Kanal D'de Ya Çok Seversen ve Fox TV'de Ruhun Duymaz dizileri yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de ise Kardeşlerim dizileri yeni sezona 'Merhaba' dedi. Aynı saatlerde TV8'de MasterChef All Star yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkarken, Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle ekrana geldi. Star TV'de ise Yasak Krallık isimli yabancı sinema seyirciyle buluştu. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 9 Eylül 2023 reyting sonuçları

10 Eylül 2023 Pazar 10:45 - Güncelleme:
9 Eylül reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Ya Çok Seversen, Kardeşlerim reytingleri
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9 Eylül 2023 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Ya Çok Seversen, Ruhun Duymaz, Gönül Dağı, Yasak Krallık, Kardeşlerim ve MasterChef Türkiye All Star programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 9 Eylül reyting sonuçları

9 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

5 KARDESLERIM (OZET) ATV

6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 YA COK SEVERSEN KANAL D

10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 KARDESLERIM ATV

5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

7 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 YA COK SEVERSEN KANAL D

10 KARDESLERIM (OZET) ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 KARDESLERIM ATV

5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 KARDESLERIM (OZET) ATV

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 YA COK SEVERSEN KANAL D

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

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