İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2022 Cuma / 11 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,9599
  • EURO
    18,0743
  • ALTIN
    1005.4
  • BIST100
    2571.57
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 9 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları: Survivor, Güldür Güldür, Camdaki Kız reyting sıralaması
Medya

9 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları: Survivor, Güldür Güldür, Camdaki Kız reyting sıralaması

9 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı televizyonlarda Camdaki Kız, Güldür Güldür Show, Tehlikeli Görev, Bir Zamanlar Çukurova, Senden Daha Güzel, Tarzan Efsanesi, Survivor All Star 2022, Tehlikeli Görev ve İyilik izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 9 Haziran 2022 reyting sonuçları

10 Haziran 2022 Cuma 09:05 - Güncelleme:
ABONE OL

9 Haziran 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamı Show Tv'de Güldür Güldür, Kanal D'de Bizum Camdaki Kız, Star'da Tehlikeli Görev, FOX Tv'de Senden Daha Güzel, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Tarzan Efsanesi, Tv8'de Survivor All Star 2022 izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 9 Haziran 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 9 Haziran reyting sıralaması

9 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Haziran 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova , İkinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mahkum yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mahkum

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.