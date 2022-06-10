9 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları: Survivor, Güldür Güldür, Camdaki Kız reyting sıralaması

9 Haziran 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamı Show Tv'de Güldür Güldür, Kanal D'de Bizum Camdaki Kız, Star'da Tehlikeli Görev, FOX Tv'de Senden Daha Güzel, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Tarzan Efsanesi, Tv8'de Survivor All Star 2022 izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 9 Haziran 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 9 Haziran reyting sıralaması

9 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Haziran 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova , İkinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mahkum yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mahkum