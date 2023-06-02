İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • CHP'nin algı operasyonu elinde patladı! HÜDA PAR milletvekilleri Meclis'te yemin etti
Medya

CHP'nin algı operasyonu elinde patladı! HÜDA PAR milletvekilleri Meclis'te yemin etti

14 Mayıs seçimleri sonrası muhalefetin, HÜDA PAR'lı milletvekillerine yönelik yürüttüğü 'yemin etmeyecekler' algısı ellerinde patladı. HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı bugün TBMM'de düzenlenen '28. Ant İçme Töreni'nde muhalefetin algısının aksine yemin etti. Ramanlı'nın yemin metnini sorunsuz bir şekilde okuduğu görüldü.

2 Haziran 2023 Cuma 17:55 - Güncelleme:
CHP'nin algı operasyonu elinde patladı! HÜDA PAR milletvekilleri Meclis'te yemin etti
ABONE OL

14 Mayıs günü 65 milyon seçmen sandık başına gitti. TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı aldı. 14 Mayıs sonrası muhalefet tarafından Cumhur İttifakı üyesi HÜDA PAR'lı milletvekillerinin yemin metninden rahatsız olduğu ve okumayacakları algısı oluşturulmaya çalışıldı.

Muhalefetin algı operasyonu tutmadı. Meclis'te yemin eden ilk HÜDA PAR'lı Milletvekili Serkan Ramanlı yemin metnini sorunsuz bir şekilde okudu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİASI YALAN ÇIKTI!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekili yemin töreninin Cumhur İttifakı bileşeni HÜDA PAR'ın itirazları nedeniyle ertelendiğini iddia etmişti. Özel açıklamasında, "HÜDAPAR'lılar, yemin krizi yaşanıp da millet görmesin diye yemini ileri almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in iddiası HÜDA PAR'lı Milletvekili Serkan Ramanlı'nın yemin metnini sorunsuz bir şekilde okumasıyla çürütüldü.

"ŞOV YAPMAYA GELMEDİK"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis'teki yemin töreninde, metnin tamamını okuyup okumayacağıyla ilgili gelen soruya, "Elbette okuyacağız. Bir nokta, bir virgülünü bile eksik bırakmamak gerekiyor. Herhangi bir ekleme veya çıkarma yapma gibi bir düşüncemiz yok, böyle bir şey mümkün de değil. HÜDA PAR hep tartışmaların merkezindeydi. Belki konuşulması istenmeyen bazı gündemlerin üzeri örtülsün, diye bunlar kasıtlı şekilde gündeme getirildi. Biz bunu defalarca yalanladık ama maalesef ısrarla bunlar ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirildi. Bunlar manipülasyondu. Artık seçim de geçti. Eğer ciddi bir düşmanlık değilse bunun sebebi, bu iftiraları atanlar da bundan sonra vazgeçerler. Biz, 'yemin etmeyeceğiz' diye bir şey söylemedik. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için buraya geldik, şov yapmaya gelmedik." cevabını vermişti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Meclis'te yemin etti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.