14 Mayıs günü 65 milyon seçmen sandık başına gitti. TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı aldı. 14 Mayıs sonrası muhalefet tarafından Cumhur İttifakı üyesi HÜDA PAR'lı milletvekillerinin yemin metninden rahatsız olduğu ve okumayacakları algısı oluşturulmaya çalışıldı.

Muhalefetin algı operasyonu tutmadı. Meclis'te yemin eden ilk HÜDA PAR'lı Milletvekili Serkan Ramanlı yemin metnini sorunsuz bir şekilde okudu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİASI YALAN ÇIKTI!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekili yemin töreninin Cumhur İttifakı bileşeni HÜDA PAR'ın itirazları nedeniyle ertelendiğini iddia etmişti. Özel açıklamasında, "HÜDAPAR'lılar, yemin krizi yaşanıp da millet görmesin diye yemini ileri almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in iddiası HÜDA PAR'lı Milletvekili Serkan Ramanlı'nın yemin metnini sorunsuz bir şekilde okumasıyla çürütüldü.

"ŞOV YAPMAYA GELMEDİK"



HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis'teki yemin töreninde, metnin tamamını okuyup okumayacağıyla ilgili gelen soruya, "Elbette okuyacağız. Bir nokta, bir virgülünü bile eksik bırakmamak gerekiyor. Herhangi bir ekleme veya çıkarma yapma gibi bir düşüncemiz yok, böyle bir şey mümkün de değil. HÜDA PAR hep tartışmaların merkezindeydi. Belki konuşulması istenmeyen bazı gündemlerin üzeri örtülsün, diye bunlar kasıtlı şekilde gündeme getirildi. Biz bunu defalarca yalanladık ama maalesef ısrarla bunlar ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirildi. Bunlar manipülasyondu. Artık seçim de geçti. Eğer ciddi bir düşmanlık değilse bunun sebebi, bu iftiraları atanlar da bundan sonra vazgeçerler. Biz, 'yemin etmeyeceğiz' diye bir şey söylemedik. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için buraya geldik, şov yapmaya gelmedik." cevabını vermişti.



HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Meclis'te yemin etti