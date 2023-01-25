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Medya

Habertürk muhabirinin kurgusu ham görüntülerde ortaya çıktı: 'Annem karne hediyesi et aldı' der misin?

Son günlerde tartışmalara neden olan 'Karne hediyesi et' çarpıtmasına ilişkin ham görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Habertürk TV muhabiri Fatmanur Boylu'nun küçük çocuğa 'Annem bana karne hediyesi et aldı' der misin?' diyerek çocuğu yönlendirdiği görüldü.

25 Ocak 2023 Çarşamba 08:06 - Güncelleme:
Habertürk muhabirinin kurgusu ham görüntülerde ortaya çıktı: 'Annem karne hediyesi et aldı' der misin?
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CHP'li siyasilerin başını çektiği, troller tarafından 'koro' halinde köpürtülen 'karne hediyesi et' çarpıtmasıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Tepki çeken haberin montajlanmamış görüntüleri ortaya çıktı ve Habertürk TV'deki bilinçli algı operasyonu deşifre oldu.

MUHABİRİN YÖNLENDİRMESİ DEŞİFRE OLDU

Haberin ham görüntülerinde muhabirin küçük çocuğa defalarca "'Annem bana karne hediyesi et aldı' der misin?" diyerek yönlendirme yaptığı görüldü. Küçük çocuğun muhabirin yönlendirmesi doğrultusunda annesinin karne hediyesi olarak et aldığını söylediği anlaşıldı.

ANNE GÜNEY KONUŞMUŞTU

Küçük çocuğun annesi Günay Güney ve kasap Zafer Kadife'nin yaptığı açıklamalar ile yeni bir algı çalışması bir kez daha çökmüştü. Anne Günay Güney, sistematik olarak yürütülen operasyona tepki göstererek gerçekleri tek tek açıklamıştı. Anne Günay Güney, "Haftanın 3 günü gittiğim kasap. Gırgır olsun diye çocuğuma et uzattı. Bu da senin karne hediyen olsun dedi. Orada da medya vardı." ifadelerini kullanmıştı.

Kumpas deşifre oldu: Habertürk bilinçli algı operasyonunu kabul etti

"ÇOCUĞUMUN KULAĞINA FISILDAYIP SÖYLETTİLER"

Çocuğunun, 'Babam bana tabletim bozuldu, tablet hediye alacak' şeklindeki konuşmasının kaydedilmediğini vurgulayan Anne Güney, çocuğunun kulağına fısıldanıp çarpıtılan ifadelerin söyletildiğini aktarmıştı.

Anne Güney şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Bizi seçim malzemesi yaptılar. Çocuğumun üzerinden rant elde ettiler, evimiz var, arabamız var. Dükkanımız var. Çocuğumun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Gayet rahat. Babası her istediğini alır."

Habertürk'ten bilinçli algı operasyonu! "Çocuğumun kulağına fısıldayıp söylettiler"

"HAFTANIN 2-3 GÜNÜ ET ALMAYA GELİRLER"

Kasap Zafer Kadife ise aile ile ilgili "Evleri var, arabaları var. Babasının işleri çok iyi. Haftanın 2-3 günü et almaya gelirler. Ayaz hiç pirzola yemez. Hep tavuk ve köfte yer. Ayaz'a annesinden izin alarak, 'Pirzola versem yese şampiyon olur mu?' dedim. 'Al Ayaz Zafer abinden sana pirzola, yiyecek misin?' deyince 'Yiyeceğim' dedi. Ben sevindim." sözlerini kullanmıştı.

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