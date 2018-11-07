MasterChef Türkiye son bölümde kim kazandı? MasterChef Türkiye final haftasına kim gidecek? MasterChef Türkiye birincisi kim olacak? MasterChef Türkiye son bölümde neler yaşandı, final haftasını garantileyen isim kim oldu? soruların yanıtları takipçileri tarafından araştırılıyor. MasterChef Türkiye'nin 6 Kasım tarihli bölümünde büyük bir mücadele yaşandı. MasterChef Türkiye'de zorlu haftanın ardından üst üste zorlu oyunlarda başarı sağlayarak adını final haftasına ilk yazdıran yarışmacı belli oldu. MasterChef Türkiye'de takım oyununu kazanan mavi takım yarışmacıları, final haftası oyununu oynamaya hak kazandı. MasterChef Türkiye'de final haftası oyununu oynamak için hak kazanan 4 yarışmacı, şeflerin verdiği yemeği yapmaya çalıştı. Zorlu mücadelenin ardından bir yarışmacı final haftasına doğrudan katılmaya hak kazandı. MasterChef Türkiye ile ilgili son gelişmeler star.com.tr'de.

Şeflerin tattırdığı lezzetlerin içindeki malzemeleri tahmin etmeye çalışan yarışmacılardan biri tahminleriyle takım arkadaşlarını geride bırakıp Hakan'dan sonra final haftası oyununa çıkmayı başaran ikinci isim oldu. MasterChef Türkiye'de final haftasına kalma oyununa çıkmak için yarışmacılar Osmanlı şerbetlerini tahmin etmeye çalıştılar . Tahminleriyle en başarılı olan iki yarışmacı oyunun sonunda şeflerin tattırdığı çorbanın içindeki malzemeleri tahmin etmeye çalıştı. İşte en başarılı tahminleri yapan ve final haftası oyununu oynamaya hak kazanan yarışmacı..

MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım tarihli bölümünde kaptanlık oyununu kazanan isim Uğur oldu. Rakip takımın kaptanı olarak ise Murat'ı seçti. MasterChef Türkiye'de kaptanları belirlendikten sonra takım oyunu heyecanı yaşandı. Takım oyununda bu kez yüzü gülen taraf Mavi Takım oldu.



FİNAL ETABINA KİMLER KALDI?



MasterChef Türkiye'de Mavi Takımda yer alan Hakan ve Burcu, bu hafta final etabına kalmayı başaran ilk yarışmacılar oldu



ELEME KURALI DEĞİŞTİ



MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarının sayısı düştüğü için 17. bölümden itibaren kural değişikliğine gidildi. Son haftalarda eleme potasına 4 değil, 3 eleme adayı gidecek.







EN SON KİM ELENDİ?



En son 30 Ekim'de izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de eleme yarışına çıkan üç isimden biri MasterChef olma hayallerine veda etti. Kerem ve Burcu ile birlikte eleme potasına kalan Tuğçe, jürinin kararıyla elendi.



19. BÖLÜMDE KAPTANLAR KİMLER OLDU?



MasterChef Türkiye'de bu hafta kaptanlık oyununu kazanan isim Uğur oldu. Rakip takımın kaptanı olarak Murat'ı seçti.



TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'de kaptanların ve yeni takımları belli olmasından sonra takım oyunu oynandı. Büyük heyecana sahne olan takım oyununu bu hafta Mavi Takım kazandı...



FİNAL ETABINA KİMLER KALDI?



MasterChef Türkiye'de Mavi Takımda yer alan Hakan ve Burcu, bu hafta final etabına kalan ilk yarışmacılar oldular...



MasterChef Türkiye yarışmacılarını yeni haftada büyük bir sürpriz bekliyor. Jüri üyeleri bir kişinin bu hafta kısa yoldan finale ulaşacağını duyurdu. Erken final haberi yarışmacılar arasında büyük bir heyecana sebep oldu.



FİNAL HAFTASINA KİM GİDİYOR?



MasterChef Türkiye'de final haftası oyununu oynamak için hak kazanan 4 yarışmacı, şeflerin verdiği yemeği yapmaya çalıştı.Zorlu mücadelenin ardından bir yarışmacı final haftasına doğrudan katılmaya hak kazandı.



Böylece Hakan, Burcu, Uğur ve Kerem MasterChef'in ilk finalist adayı olarak yarıştı. Bu yarışmayı kazanan yarışmacı, final haftasına doğrudan gitme hakkı kazandı. Burcu tuz miktarı yüzünden final haftasına ilk veda eden yarışmacı oldu. Final haftasına veda eden ikinci isim Kerem oldu. Nefesleri kesen anlardan galip ayrılan isim olan Hakan, yarışmada finale kalan ilk yarışmacı olmayı başardı.







MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ



HAZER AMANİ

Hazer Amani, TED Ankara kolejinden sonra ODTÜ’de sosyoloji okudu. Daha sonra Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi aldı.



Okulunu birincilikle bitirip Güney Afrika’da çalışmaya başladı. Cape Wine Academy‘de 4 yıllık bir program olan dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği de okudu. 9 senesini geçirdiği Güney Afrika’dan 2010 yılında İstanbul’a döndü ve Chilai adlı restaurantın Executive Chef i olarak çalıştı. 2011 yılının “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.



SOMER SİVRİOĞLU

1971’de İstanbul’da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye’de kaldıktan sonra Avusturalya’ya taşındı.



Restorancılığa annesinden aldığı eğitimler ile başladı. Uzun yıllar annesinin yanında çalışan Somer Sivrioğlu, öğrendiklerinin üzerine her geçen gün eklemeler yaptı. 25 yaşında kuzeni ile birlikte Sydney’de restaurant açtı.



Köşe yazarlığı da yapan Somer Sivrioğlu , ayrıca radyo programı olan Lezzete Yolculuk’u sundu. En iyi et, en iyi restorant, en iyi lezzet ödülü gibi birçok dalda ödül aldı.



Sydney'li restaurant sahibi ve aşçı Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapıyor.



MEHMET YALÇINKAYA

1974 Bolu doğumlu Yalçınkaya, kariyer yolculuğunda Fransa’dan İtalya’ya Katar’dan Almanya’ya Cruise ile Yunanistan’a kadar dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye’de de Bodrum’dan İstanbul’a varana dek birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.



2018 TÜRES tarafından düzenlenen Türkiye Lezzet Ödüllerinde 500 bin kişinin üzerinde halk oylaması sonucunda En iyi Şef Ödülü,



2012 Dünya Aşçılar Olimpiyatları Gümüş Madalya



Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Captan



Euroturkchefs Culınary Team Takım Kaptanlığı



Berlin -Almanya



Dünya Aşçılar olimpiyatları A kategorisi Dünya



2008 Üçüncülüğü - Erfurt – Almanya



Euroturkchefs Team Merit diploma Takım Halinde



Erfurt – Almanya



Oteller arası Amasya Osmanlı Saray yemekleri yarışması



1988–2008 Merit diploma Amasya- Türkiye



İstanbul Mutfak Ensitüsü Chef Düello –İstanbul -



Chef 8 Organizasyonu Mansiyon- Ankara



Lezzet fırtınası gurme Ritüeli – Wow Hotels – İstanbul