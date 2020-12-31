Yılbaşında hangi kanalda ne var? 2021 yılbaşı programları

31 Aralık 2020 Perşembe 18:48 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 18:48

Bu yıl koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamada herkes evlerinde yılbaşı programlarını seyredecek. Yılbaşı akşamı milyonlarca vatandaş, ekranları başında televizyonda yayınlanacak 2021 yılbaşı programlarını araştırıyor. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Birçok ünlü ismin sahne alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde sürpriz isimler var. Öte yandan Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan İbo Show'da müzik ve eğlence dolu dakikalar izleyenleriyle buluşacak. Peki Yılbaşında hangi kanalda ne var? İşte 2021 yılbaşı programları

FOX TV'de Kılıbık dizisi yer alırken diğer kanallarda eğlence programları yer alacak. Uzun bir süredir ekranda olmayan O Ses Türkiye ise yılbaşına özel bölümüyle TV8 ekranlarında yer alacak.

Kanal D - Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel

Atv - Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel

Star TV - İBO Show yılbaşı özel - İbo Show 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı da Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

İbo Show'un yılbaşı özel programında birbirinden değerli isimler konuk olacak.

SHOW TV - Gülgür Güldür Show yılbaşı özel

FOX TV - Kılıbık

TV 8 - O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

O Ses Türkiye'nin yılbaşı bölümünde birbirinden ünlü isimler yer alıyor

Televizyon ekranlarının fenomen müzik programı O Ses Türkiye'nin 2021 yılbaşı özel programına katılacak konukları belli oldu. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı O Ses Türkiye, 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Acun Ilıcalı sunuculuğunda 31 Aralık Perşembe akşamı yılbaşı özel programı ile izleyici karşısına çıkacak olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yapıyor.

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak.

Milyonların merakla beklediği ve bir klasik haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel programında birbirinden ünlü isimler, izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak.

İbo Show yılbaşı özel konukları kimler?

O Ses Türkiye yılbaşı 2021 konukları kimler?