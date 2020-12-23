23 Aralık 2020 Çarşamba 13:39 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 13:39

Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye veriliyor? Yeni yıla sayılı zaman kala Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango 2021 amorti, tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet ikramiyeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Heyecanla beklenen Milli Piyango bilet fiyatları 2021 ve ikramiye 100 Milyon TL olarak belirlendi. Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye veriliyor? sorusunun yanıtı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Milli Piyango 2021 amorti ne kadar? Detaylar haberimizde..

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLENE NE KADAR İKRAMİYE VERİLİYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

Milli Piyango 2021 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 100 Milyon TL olarak belirlendi.

2021 yılbaşı için amorti rakamları ise henüz belli olmadı. Milli Piyango'nun 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği 31 Aralık 2020'de gerçekleştirilecek olan Yılbaşı çekilişinden sonra belli olacak.

MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?



2021 Yılbaşı bilet fiyatları ise tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.

Toplam ikramiye tutarı 563.400.000 TL

İkramiye adetleri ve ikramiye bilgileri

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Yılbaşı özel çekilişinde kazanan talihli 100 milyon liralık ikramiyenin sahibi olacak.



Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.



Amorti, Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiyedir. Değeri biletin değeri kadardır.

Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Milli Piyango bilet fiyatları 2021: Milli Piyango tam bilet ne kadar?

Milli Piyango yarım bilet ne kadar? Yılbaşı bilet fiyatları 2021

Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı 2021: Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar?