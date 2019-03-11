Lexus ustası olmak için 60 bin saatlik bir çalışma geçmişinizin olması gerekiyor

Otomobil fabrikalarında üretim hattı çok basit gibi görünse de bazı üreticiler bu işi fazlasıyla ciddiye alıyor. Özellikle de Japon lüks otomobil üreticisi Lexus bu işi en ciddiye alan markalardan. Lexus’ta bir uzman çalışan olmak için yaklaşık 10 bin saat çalışma geçmişiniz olması gerekiyor. Lexus’un asıl zanaatkarı olan Takumi Ustası olmak için ise 60 bin saatlik bir çalışma geçmişiniz olması gerekiyor.

60 BİN SAAT, YAKLAŞIK 30 YILLIK ÇALIŞMAYI GEREKTİRİYOR

Bu 60 bin saat, yaklaşık olarak 30 yıl boyunca, yılın 250 günü, günde 8 saat çalışma ile eş değerdir. Lexus’un 19 Mart’ta başlayacağı belgesel çekiminde Japon Takumi Ustalarının öyküsünü bir videoya sığdıracak. Dört Takumi Ustasının hayatını, tartışmalarını, yaşadıklarını anlatacak olan bu videonun 60 bin saatlik bölümü Lexus’un özel web sitesi aracılığı ile yayınlanacak. Eğer bu 60 bin saati izleyecek zamanınız yoksa 19 Mart tarihinde videonun 54 dakikalık bir sürümü de yayınlanacak.