18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4363
  • 6,1173
  • 226.057
  • 101.157
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Lexus ustası olmak için 60 bin saatlik bir çalışma geçmişinizin olması gerekiyor

Japon lüks otomobil üreticisi Lexus, asıl zanaatkarları olan 'Takumi Ustası' olmak için gerekli olan 60 bin saati herkese göstermek için özel bir video serisine üzerinde çalışmaya başladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Otomobil fabrikalarında üretim hattı çok basit gibi görünse de bazı üreticiler bu işi fazlasıyla ciddiye alıyor. Özellikle de Japon lüks otomobil üreticisi Lexus bu işi en ciddiye alan markalardan. Lexus’ta bir uzman çalışan olmak için yaklaşık 10 bin saat çalışma geçmişiniz olması gerekiyor. Lexus’un asıl zanaatkarı olan Takumi Ustası olmak için ise 60 bin saatlik bir çalışma geçmişiniz olması gerekiyor.

60 BİN SAAT, YAKLAŞIK 30 YILLIK ÇALIŞMAYI GEREKTİRİYOR
 
Bu 60 bin saat, yaklaşık olarak 30 yıl boyunca, yılın 250 günü, günde 8 saat çalışma ile eş değerdir. Lexus’un 19 Mart’ta başlayacağı belgesel çekiminde Japon Takumi Ustalarının öyküsünü bir videoya sığdıracak. Dört Takumi Ustasının hayatını, tartışmalarını, yaşadıklarını anlatacak olan bu videonun 60 bin saatlik bölümü Lexus’un özel web sitesi aracılığı ile yayınlanacak. Eğer bu 60 bin saati izleyecek zamanınız yoksa 19 Mart tarihinde videonun 54 dakikalık bir sürümü de yayınlanacak.  

CHP´li vekil: PKK´lıların oylarına talibiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP, "Arslan disipline sevk edildi" ifadesini sehven geçmiş

CHP, 'Arslan disipline sevk edildi' ifadesini sehven geçmiş

Türkiye Belçika'ya nota verdi

Türkiye Belçika'ya nota verdi

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi

'Türkiye’de sanata alan açılmadığına ilişkin laflar safsatadır'

'Türkiye’de sanata alan açılmadığına ilişkin laflar safsatadır'

İran'dan Türkiye hamlesi

İran'dan Türkiye hamlesi

'Türkiye gibi komşumuz olduğu için şanslıyız'

'Türkiye gibi komşumuz olduğu için şanslıyız'

'Türkiye iyi bir dost'

'Türkiye iyi bir dost'

Terör örgütü YPG'yi sayıklayan terörist yakayı ele verdi

Terör örgütü YPG'yi sayıklayan terörist yakayı ele verdi
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li vekil: PKK´lıların oylarına talibiz

CHP´li vekil: PKK´lıların oylarına talibiz

Tarlasını süren çiftçi 'Bizans tarihi'ne takıldı

Tarlasını süren çiftçi 'Bizans tarihi'ne takıldı

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu nasıl olurdu?

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu nasıl olurdu?

Türkiye’de yılın otomobili finalistleri belli oldu

Türkiye’de yılın otomobili finalistleri belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA