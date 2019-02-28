Renault, Avrupa'da 200 bin elektrikli otomobil sattı

Fransız otomobil üreticisi Renault, Avrupa'da 200 bin elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Marka, aynı zamanda Fransa'da sembolik sınır olan 100 bin satış adedine ulaştı. Renault’nun bu çifte çıkışı, markaların elektriklenen çalışmaları Avrupa’da ve dünyada elektrikli araç geleceği için önemli bir işaretler veriyor.

UZUN YOLCULUĞUN İLK ADIMI

Renault Grubu Elektrikli Araç Kıdemli Başkan Yardımcısı Gilles Normand, ”Bugün, Avrupa’da 200 binden fazla müşteri, elektrikli araçta Renault’u tercih ettiğini söylemekten gurur duyuyoruz! Bu elbette, uzun bir yolculuğun daha sadece ilk adımı. Geçtiğimiz on yıl için açıkça belirtmiş olduğumuz hedefimiz, elektrikli mobiliteyi herkes için kullanılabilir hale getirmekti. Renault Grubu 2022 yılı itibariyle tüm satışlarının yüzde 10’unu elektrikli otomobil olarak hedefliyor. Bunu başarmak için, bu tarih itibariyle ürün gamında sekiz elektrikli otomobil yer alacak. ”diyerek Renault’un hedeflerini ortaya koydu.

HERKESE HİTAP EDEN ELEKTRİKLİLER

ZOE, Kangoo Z.E., Master Z.E ve Twizy dörtlüsünden oluşan, pazardaki en çeşitli elektrikli araç ürün gamına sahip olan marka, genişleyen ürün gamı, daha güçlü motorlar veya daha hızlı şarj ile sürekli olarak iyileştiriliyor. Ürün gamının en çok satan iki modeli: şehir otomobili ZOE ve Kangoo Z.E. Van. ZOE geçtiğimiz yıl, 18 bin adedi Fransa’da olmak üzere toplamda 40 bin satış adedi ile pazarda en yüksek satış adetine sahip elektrikli otomobil oldu. Altı yıllık pazar başarısını daha da geliştiren model, 300 kilometre sürüş menzili ve uygun fiyatı ile ilgi çekici olmayı başarıyor. Kangoo Z.E, 2018 yılında yüzde 51,5’lik pazar payı ile elektrikli hafif ticari araç satışlarında Avrupa’da tartışmasız lider konumda bulunuyor.