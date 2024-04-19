31 Mart sonrası AK Parti'den yeni yol haritası

31 Mart seçimlerinin ardından 'sandıktan çıkan sonucun başımızın üstünde yeri var" diyerek balkon konuşmasında itibaren seçmenin verdiği mesajı aldık diyen Cumhurbaşkan Erdoğan, kurmaylarıyla birlikte seçimin analizini yapmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 3 saat süren AK Parti MKYK'da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından izlenecek yol haritasının kapsamlı değerlendirmesi yapıldı.

Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler birer sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda talepleri ve görüşleri alınan MKYK üyeleri, seçim sonucunun nedenlerini sıraladı.

7 Ekim'de olağanüstü kongreye giden AK Parti, olağan kongre için de hazırlıklarına başlayacak.

Eylül-ekim aylarında yapılması öngörülen kongre öncesinde parti içinde bayrak değişimlerinin olacağı da belirtildi.

Önce kadın kolları ve gençlik kollarında değişim beklendiği kaydedildi.

'MİLLETİN PARTİSİYİZ'

Sabah'ın haberine göre, MKYK toplantısında değişim sinyali veren Erdoğan'ın, "Değerlendirme, istişare ve yenilenme sürecimizin sonunda yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Büyük Kongre'mizi bunun vesilesi olarak görüyoruz. Kongremizin öncesinde de farklı kademelerde bayrak değişimlerine gideceğiz. Bunu da bize yakışır bir şekilde yapacağız. Milletin partisi biziz. Sosyal medyadan AK Parti'ye ve kurmaylarına dönük spekülasyonlara itibar etmeyeceğiz. AK Parti kurumsal yapıya sahip. AK Parti'ye dışarıdan istikamet çizilemez" dediği öğrenildi.