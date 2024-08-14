Dağ, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" diyerek Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan AK Parti'yi kurduklarını belirtti.

Erdoğan'ın çizdiği yol haritası ve AK Parti kadrolarının ortaya koyduğu vizyon ile 2000'li yılların başında karamsarlığa sürüklenmekte olan millet için umudun, geleceğin ve icraatın adı olduklarını ifade eden Dağ, o günden itibaren Türkiye siyasetinin, her iddia ve hedefinin peşinden büyük azimle koşan siyasi irade ile tanıştığını dile getirdi.

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı AK Parti'ye katılan 2 milletvekili ve 13 belediye başkanı belli oldu Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde önceden hayal dahi edilemeyen birçok hizmeti birer birer hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Birçok dev projeyi milletimizin hizmetine sunduk. Ulaşımdan enerjiye, eğitimden sağlığa, turizmden savunma sanayisine kadar her alanda milletimizin hayatını kolaylaştıracak icraatların altına imzamızı attık. 80 yılda yapılanın çok fazlasını AK Parti iktidarında yapmanın haklı gururunu AK Parti kadroları olarak bugün de yaşıyoruz, yarın da yaşamaya devam edeceğiz. AK Parti'yi sadece somut proje ve icraatlarla anlatmak, geçen 23 yıla da haksızlık etmek demektir."

"ANADOLU İHTİLALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Türkiye'de, gönüllere işleyen birçok önemli başarıya da hep birlikte kavuştuklarını ifade eden Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de, Anadolu ihtilalini gerçekleştirdik. Vesayet anlayışını bertaraf ettik. Değerlerine sahip çıktığı için zulme uğrayanlara yuva olduk. Siyasetin, millete duyulan muhabbet ve memlekete hizmet etmek olduğunu herkese hatırlattık. Asıl zaferin, her türlü baskı ve antidemokratik girişime rağmen milletle bir bütün olabilmek olduğunu gösterdik. Hepimiz için gurur abidesi olan, insanlığın ortak mirası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ibadete açtık."

AK Parti 23. yaşında! Başkan Erdoğan'dan 'kapsamlı değişim' mesajı: Biraz soluklanmalarını istiyoruz AK Parti'nin, başarı ve zaferle dolu bu 23 yılda, sadece seçim kazanma gayesiyle hareket eden bir siyasi parti olmadığını vurgulayan Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek ortaya koyduğu iradenin, "Daha adil bir dünya mümkün" diyerek gösterdiği duruşun, yeni bir mücadele vizyonu sağladığını belirtti.

"TÜRKİYE MAZLUMLARIN UMUDU OLMAKTADIR"

Dağ, Erdoğan'ın açtığı bu yolda Türkiye'nin, gönül coğrafyalarının umudu, müesses nizama karşı güçlü bir itirazın adresi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün katiller, Filistin ve Gazze'de insanlık tarihinin en büyük cinayetini işlerken, işgalciler çocukları, kadınları ve yaşlıları yerinden, canından ederken, Türkiye, mazlumların umudu, maşeri vicdanın sesi olmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasını dünyaya duyurmak için amasız mücadele eden tek liderdir. Filistin'de yaşanan insanlık dramı, Recep Tayyip Erdoğan için de AK Parti için de hesap yapılacak, menfaat gözetilecek bir mesele değildir, olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. İçeride ve dışarıdaki katil seviciler, siyonist sevdalısı kendini bilmezler farkında olmalıdır ki Türkiye gergin uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelen kardan aydınlıktır. Milletimiz ve yüreği Filistin ile atan dünyanın her bir noktasındaki insanlar bilmelidir ki o gün gelecek, o kardan aydınlık, yeise düşen tüm yüreklere ışık olacaktır. Dünyanın görmezden geldiği, kimsesiz bıraktığı toprakların boynuna geçirilen yağlı urganı söküp atacaktır."

"AK PARTİ'MİZİN 23. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN"

Millete hizmet etmenin, karşılıksız sevmenin ne olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendiklerini söyleyen Dağ, AK Parti ailesi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin geleceği için "Aşkınan koşan yorulmaz" diyeceklerini ve koşmayı sürdüreceklerini anlattı.

Dağ, yol arkadaşlarının, hiçbir zaman cansiparane mücadeleden kaçmadığını, bundan sonra da kaçmayacağını, AK Parti ailesinin umudun, geleceğin ve icraatın adı olmaya devam edeceğini ifade etti.

AK Parti'nin kuruluş dönemindeki Türkiye'nin koşullarına ve her türlü yıldırma politikasına rağmen Türkiye siyasetinde köklü dönüşümlere vesile olmak için elini taşın altına koyan tüm kurucularına, AK Parti ailesi olarak memnuniyetlerini ifade ettiklerini dile getiren Dağ, şunları kaydetti:

"23 yılın yükünü omzunda dertlenerek taşıyan Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bugüne kadar partimizde alın teri döken mahalle başkanlarımızdan ilçe yönetimlerimize, il başkanlarımızdan milletvekillerimize, kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza, MYK üyelerimizden MKYK üyelerimize, müşahitlerimizden delegelerimize teşekkür ediyor, ahirete irtihal etmiş olanlara da rahmet diliyoruz.

İlk günden itibaren verdiği emek ve yaptığı fedakarlıklar ile her daim AK Parti ailesine katkı sağlayan, evladı gibi gördüğü bizlere anne şefkati ile yol gösteren, Sıfır Atık Projesi gibi vizyon projeyle, sadece bizlerin değil dünyanın ufkunu açan Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımızı ifade ediyoruz. Ailemiz, yuvamız AK Parti'mizin 23. yıl dönümü kutlu olsun."