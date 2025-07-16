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Politika

AK Parti'den soykırımcı İsrail'e tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve barış içinde yaşama hakkına yönelik her türlü saldırının, bölgesel ve küresel istikrarın geleceğine yönelik bir tehdit olduğunu ifade etti.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 17:18 - Güncelleme:
AK Parti'den soykırımcı İsrail'e tepki
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Ala, sosyal medya hesabından, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve barış içinde yaşama hakkına yönelik her türlü saldırı, bölgesel ve küresel istikrarın geleceğine yönelmiş bir tehdittir" değerlendirmesini yapan Ala, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının, uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

Suriye halkının, uzun yıllar süren çatışmaların ardından, kendi topraklarında güvenli, onurlu ve huzurlu bir yaşam kurma yönünde tarihi bir fırsatın eşiğinde olduğunu belirten Ala, bu saldırılarla barış ve istikrar çabalarının sonuçsuz bırakılmasının amaçlandığını dile getirdi.

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Bu tür saldırgan tutumlara karşı uluslararası toplumun ortak tepki göstermesi gerektiğini ifade eden Ala, şunları kaydetti:

"Tüm taraflara, özellikle de Suriye'nin egemenliğine saygı duyan ve bölgesel istikrardan yana olan paydaşlara çağrımız şudur, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin barışçıl yollarla suhulet ortamını yeniden tesis etme yönündeki çabalarına destek verilmelidir. Uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve devletlerin egemen eşitliği ilkesi temelinde, bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması, müdahaleci ve saldırgan yaklaşımlardan uzak durulmasıyla mümkündür. Türkiye olarak, Suriye'nin ve bölgenin istikrarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

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