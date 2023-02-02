Babacan'dan göz göre göre yalan! ''Avrupa aferin diyecek'' sözlerini inkar etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Altılı Masa'nın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' hakkında Halk TV'nin canlı yayında yaptığı değerlendirme esnasında kullandığı skandal cümleler hâlâ gündemdeki yerini koruyor. Babacan katıldığı programda mutabakat metniyle ilgili konuşurken "Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla diyecekler. 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecek" ifadelerini kullandı.

Babacan, video kaydı olduğu halde katıldığı bir başka yayında, "Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla diyecekler. 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecekler" sözlerini kabul etmeyerek "Avrupa bile gıptayla bakacak' ifadesini kullandığını belirtip çark etti.

Sosyal medyada ise "aferin" sözlerinin yer aldığı video Babacan'a hatırlatıldı.

Babacan'dan açıklanan mutabakat metni için tepki çeken sözler: Avrupa 'aferin Türkiye' diyecekmiş!

Ali Babacan'ın istediği oldu! Avrupa'dan "aferin"i kaptı