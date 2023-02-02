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Politika

Babacan'dan göz göre göre yalan! ''Avrupa aferin diyecek'' sözlerini inkar etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa'nın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' hakkında 'Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecekler' ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu açıklamalar sosyal medyada büyük tepki toplarken, Babacan katıldığı bir başka yayında 'Avrupa aferin diyecek' sözlerini inkâr ederek 'Avrupa bile gıptayla bakacak' ifadesini kullandığını belirtip çark etti.

2 Şubat 2023 Perşembe 14:36 - Güncelleme:
Babacan'dan göz göre göre yalan! ''Avrupa aferin diyecek'' sözlerini inkar etti
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Altılı Masa'nın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' hakkında Halk TV'nin canlı yayında yaptığı değerlendirme esnasında kullandığı skandal cümleler hâlâ gündemdeki yerini koruyor. Babacan katıldığı programda mutabakat metniyle ilgili konuşurken "Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla diyecekler. 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecek" ifadelerini kullandı.

Babacan, video kaydı olduğu halde katıldığı bir başka yayında, "Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla diyecekler. 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecekler" sözlerini kabul etmeyerek "Avrupa bile gıptayla bakacak' ifadesini kullandığını belirtip çark etti.

Sosyal medyada ise "aferin" sözlerinin yer aldığı video Babacan'a hatırlatıldı.

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