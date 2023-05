Bakan Soylu: Bu kadar kendi devletine iftira atmayı seven başka bir grup görmedim

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Hemşehri Dernekleri Buluşması"ndaki konuşmasında, tarihin en önemli dönemlerinden birinin gerçekleştiğini söyledi.

Soylu, Türkiye'nin altyapısını gerçekleştirdiğini, özellikle 21. yüzyılın başından itibaren bu konuda güçlü bir adım attığını dile getirerek, "Etrafımızdaki birçok sıkıntıya, dünyada yaşanan birçok dalgalanmaya, krize rağmen Türkiye yoluna devam etmektedir. Bunu sağlarken, bunu gerçekleştirirken elbette ki Türkiye büyük sınamalardan, imtihanlardan ve büyük sınavlardan geçmektedir." diye konuştu.

- "Konuşan Kandil, Murat Karayılan, FETÖ'nün ağızları, Biden ve Avrupa'nın dergileri olmuştur"

14 Mayıs'taki seçimin sadece cumhurbaşkanı ve Meclis tablosunun belirlenmesiyle ilgili olmadığı vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"14 Mayıs'taki seçim, esas itibariyle Türkiye'de çok uzun zamandan beri, Türkiye üzerine vesayet koymaya çalışanlara karşı, millilik ve yerlilik anlayışını ortaya koymaya çalışanlarla karşı karşıya bir mücadelenin sonucu olarak değerlendirildi. Eski seçimleri biliriz. Eski seçimlerde konuşanlar hep belli olmuştur, rahmetli Özal, rahmetli Demirel, rahmetli Erbakan, rahmetli Ecevit, rahmetli Türkeş... Bunlar hep Türkiye adına bir şeyler söylemeye çalışmışlardır. Ama 14 Mayıs seçimlerinde hep beraber gördük ki konuşan Kandil, Murat Karayılan, FETÖ'nün ağızları, Biden ve Avrupa'nın dergileri olmuştur."

Soylu, esas itibariyle bambaşka bir seçim tablosuyla karşı karşıya bırakıldıklarını belirterek, "14 Mayıs'a giderken bize verdikleri mesaj, 'Bir 14 Mayıs'ınızı 10 yılda sona erdirdik.' mesajıdır. Yani bize demek istemişlerdir ki, '14 Mayıs 1950'de rahmetli Menderes iktidara geldi ama 10 yıl ancak dayanabildi.' Bugün milletin verdiği mesaj da 14 Mayıs'ta biraz önce bahsettiğim bütün tablolara, bütün köşelere, bütün kişilere verdiği mesaj açık ve net olmuştur. 'Siz 10 yılda bir 14 Mayıs'ı bitirdiniz, biz yeni bir 14 Mayıs'ın altına imza atıyoruz ve bunu yüzyıl devam ettireceğiz.' diyen bir millet iradesi ortaya konulmuştur." şeklinde konuştu.

Tarihin en güvenli, huzurlu ve çok partili hayatın en güzel seçimlerinden birisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Soylu, bir seçimin demokrasi şölenine nasıl dönüştürüldüğünü hep beraber ortaya koyduklarını kaydetti.

- "Hiç kimse emeğini yedirmesin"

Konuşmasında Millet İttifakı'nın seçim sürecindeki söylemlerine işaret eden Soylu, şunları dile getirdi:

"Seçime giderken 'Çalacaklar' dediler, 'Seçim akşamını büyük bir gerginliğe dönüştüreceğiz.' dediler. Dediler ki, 'Bunlar çalarak iktidara geliyorlar.' Her seçim sandığında karşı tarafın her türlü adayı vardı. Bu kadar Türk demokrasisine iftira atmayı, bu kadar kendi milletine iftira atmayı, bu kadar kendi devletine iftira atmayı seven başka bir grup görmedim. Burada, hepinizin huzurunda söylüyorum, hiç kimse emeğini yedirmesin. Bu seçimde 'Çalacaklar' diyenler eğer ispat etmezlerse... Ne söyleyeceğimi biliyorsunuz da burada durayım. Onu ispat etmek zorundalar. Her okulda avukatları vardı, her sandık kurulunda tacizkarları vardı ve sabahtan akşama kadar orada insanları, seçmenleri, yaşlıları, gençleri, her birini taciz ettiler."

Soylu, Türk demokrasi tarihinin en önemli ve en güzel sonucunu kabul etmeyenlere elbette milletin 28 Mayıs'ta cevap vereceğini ifade etti.

Sıradan bir seçim yaşamadıklarını, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun da sıradan bir seçim olmayacağını dile getiren Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede birçok meselenin, devrimin, değişimin altına imza attığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 yıldır bu ülkeye hizmet ettiğini aktaran Soylu, katılımcılara seslenerek, "Bu 8 günde, Tayyip Erdoğan'ın devletine ve milletine sadık çalıştığına inanıyorsanız, 8 gün boyunca durmayın, gayret edin, çalışın ve Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'de hem cumhurbaşkanı yapın hem de kimsenin söz söylemeyeceği bir anlayışla karşı karşıya bırakın." dedi.

Çocukluğundan beri siyasetin içinde olduğunu aktaran Soylu, hayatında hiç bu kadar çalışmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vefa borcunu ödeyebilmek için bu millet, ülke, devlet ve gelecek nesiller adına çalıştığını vurguladı.