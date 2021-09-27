Başkan Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan cevap!

27 Eylül 2021 Pazartesi 12:36 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de, CBS News kanalına verdiği röportajda, "Hangi ülkeden ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemez. Buna kimse karışamaz. Bu kararları sadece biz veririz. S-400 almaya devam edeceğiz" demesinin yankıları sürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini bitirip Beyaz Saray'a ayak bastığında muhabirlerin sorularını cevapladı. Sorulan sorulardan biri de 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 açıklaması' oldu.

Beyaz Saray'ın bahçesindeki kalabalık gazeteci grubuyla karşılaşan Biden, S-400 meselesi için, "Bu konuları çoktan geçtik" diyerek kısaca cevapladı ve gazetecilerin yanından hızla ayrıldı.

Joe Biden'ın açıklamasını, Washington'da muhabirlik yapan gazeteci Anıl Sural paylaştı.

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