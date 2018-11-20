Belediye beceremedi, imdada devlet yetişti

Başkan Erdoğan’ın gündeme getirdiği, muhalefet partilerince yönetilen İzmir, Diyarbakır, Van gibi şehirlerde yaşanan su sorununun kayyum atanan belediyeler ve DSİ’nin yatırımlarıyla çözüldüğü ortaya çıktı. Su sorunu o kadar dayanılmaz hale gelmişti ki Diyarbakır Hani’de halk İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlere göç ediyordu.

2040’A KADAR SU GARANTİ

Musluklardan su akmadığı için sokak çeşmelerinden bidonları eşekle, motosikletle, el arabasıyla taşındığı İzmir’in içme suyu sorununu kökünden çözmek için DSİ, Manisa Gördes Barajı‘ndan 100 km’lik boru hattıyla yılda 59 milyon metreküp su temin etti.

DSİ, kentin 2040 yılına kadar içme suyunu garantiye aldı. DSİ, 2003 yılından bugüne kadar İzmir’e 28 baraj ve 8 gölet de inşa etti. Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı DİSKİ Genel Müdürlüğü, iki yılda 658 milyon liralık yatırımla şehrin içme suyu, atık su ve yağmur suyu sorunu çözdü. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, “2017-2018’de il genelinde toplam 318 kilometre atık su şebekesi, 126 kilometre yağmur suyu şebekesi, 323 kilometre de içme suyu şebekesi imalatlarımızı yaptık. Bunlar yıl sonunda tamamlanmış olacak” dedi. Diyarbakır’ın Hani ve mahalleri ise, susuzluğun sembolü olmuştu. Bu ilçede yıllardır 48 saat içinde 3 saat süreyle verilen su nedeniyle, vatandaşlar İstanbul başta olmak üzere başka şehirlere göç ediyordu. Hem açılan yeni su kuyuları hem de DSİ’nin çalışmalarıyla, bölge 24 saat kesintisiz su hizmetine savuştu.