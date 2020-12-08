Türkiye'den Fransa'ya Karabağ yanıtı: Hükümsüzdür

AA 08 Aralık 2020 Salı 18:26 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 18:46

Ak Parti Sözcüsü Çelik partisinin MYK toplantısından sonra yaptığı açıklamada "Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı hukuki açıdan hükümsüzdür. Ama Fransa'daki devlet zihniyetini göstermesi bakımından manidardır." dedi.

Çelik: "Fransa açısından Türkiye karşıtlığı doğru bir politika değil, Fransa'yı giderek marjinal siyasete sıkıştıran yaklaşım."

Çelik: Yunanistan sürekli diplomasiyi çalıştırmaktan bahsediyor, ama AB zirvesi öncesi Türkiye’ye karşı son derece provokatif açıklamalar yapıyorlar. Türkiye olmadan Avrupa’nın güvenliği olmaz.

Dışişleri Bakanlığı: Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya’nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter’e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğu öğrenilmiştir. Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır.

Çelik: "Uluslararası hukuka riayet etmeyle ilgili ihlallerde en anormal ve agresif davranışları Fransa'dan görüyoruz. Fransa'nın yüzleşmesi gerekiyor"

Çelik: "Fransa'nın aldığı bu karar sembolik bile olsa tamamen hakkın yerine gelmesi, hukukun tahakkuk etmesi karşısında provokatif bir karardır."

Çelik:"AB sağduyulu davranmalı. Sağduyulu davranırken de Türkiye ile diplomatik mekanizmaları çalıştırmalı. Yapmaması gereken yaptırım dili kullanmak"

Çelik: (Türk gemisine müdahale ile ilgili Kılıçdaroğlu’nun açıklaması) İnanılmaz yadırgatıcı buluyorum. Karşı tarafın tezlerinin CHP’nin yöneticilerinin tezi haline gelmesini ibretle izliyoruz. Üstelik biz bilgi de verdik. Cumhurbaşkanına saatlerce ulaşılamadı diyor. Herkeste cep telefonu vardır, 1 dakikada ulaşırsınız.Bu tezi dayandırdığınız teknik bilgiler, hukuki bilgiler tamamen yanlıştır. Gelinen noktada Yunanlılar kendilerinin muhalefet lideri tarafından haklı bulunduğu yönünde beyanat veriyorlar.

Çelik: "Avrupa Birliği açısından ilk 5 mesele olarak hangi meseleleri sayarsanız, Türkiye olmadan Avrupa Birliği'nin bunu yönetmesi mümkün değil."

Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözleri) Yunanlılar manşet atıyor, bir tek Yunanlılar Türkiye'nin muhalefet liderinin doğru söylediğini söylüyorlar. Başkaları tarafından takdir görmüyor, bir tek orası tarafından takdir görüyor."

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