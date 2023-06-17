CHP'li eski vekil Sevigen: Kılıçdaroğlu bir diktatör

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde zafer Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oldu. Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimi de kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından ve seçmenlerden gelen 'istifa et' çağrılarını duymazdan gelerek parti yönetimini kendi keyfine göre yeniden dizayn etti. Bu gelişmeler sonrası CHP liderine 'tek adam' yakıştırmaları yapılmaya başlandı.

"KILIÇDAROĞLU BİR DİKTATÖR"

CHP'de yaşanan karışıklığıa ilişkin bir televizyon kanalının canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

Partinin önde gelen isimlerinden olan Sevigen, "Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla geldi." ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA CHP TARİHİNDE 204 TANE MYK ÜYESİ DEĞİŞTİ"



Sevigen konuya ilişkin şunları da söyledi:

"İlk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesi değişmiş, ilk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla gelmiş. Sunarsınız milletvekillerine, milletvekilleri oy verir sizi seçer ama bu milletvekillerine bile sunmadı."

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