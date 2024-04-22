Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen Toplumu temsilcilerini kabul etti

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat'taki resmi programları kapsamında Irak Türkmen Toplumu temsilcilerini kabul etti.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/04/22/34343791.jpg'/><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/04/22/turkiye-ile-irak-arasinda-849_2-43.jpg'/> Türkiye ile Irak arasında yeni dönem... Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/04/22/sudani-irak-ve-turkiyenin-462_2-43.jpg'/> Sudani: Irak ve Türkiye'nin güvenliği bölünmez bir bütündür<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/04/22/imzalar-atildi-turkiye-il-737_2-43.jpg'/>İmzalar atıldı! Türkiye ile komşu ülke arasında 26 anlaşma