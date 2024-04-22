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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen Toplumu temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat'taki resmi programları kapsamında Irak Türkmen Toplumu temsilcilerini kabul etti.

22 Nisan 2024 Pazartesi 18:14 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen Toplumu temsilcilerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat'taki resmi programları kapsamında Irak Türkmen Toplumu temsilcilerini kabul etti.

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