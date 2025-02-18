Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı anlayışıyla, savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasında müzakere edilmiş bir barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettik

Savaş artık sona ermelidir

Her iki taraf için de güvenilir bir arabulucu olmaya samimi olarak gayret gösterdik, somut neticeler aldık

Son 3 yılda izlediğimiz aktif diplomasi dikkate alındığında Rusya-Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır

Gelinen aşamada Sayın Trump'ın savaşı müzakereler yoluyla ve süratle sonlandırılması için başlattığı bir diplomatik girişim mevcut. Bu yaklaşım Türkiye'nin son üç yıldır izlediği politikayla da örtüşüyor

Müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim. Çok sayıda masumun ölümüne ve muazzam bir yıkıma neden olan bu savaş artık sona ermelidir

Savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen ikili ticaretimizde tespit ettiğimiz 10 milyar dolar hedefine emin adımlarla yürümek istiyoruz

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için özellikle mücadele veren Kırım Tatarı soydaşlarımızın hakları konusunda değerli dostum Zelenski'nin attığı cesur adımları takdirle karşıladığımı belirtmek istiyor, ilave adımların geleceğini de temenni ediyorum