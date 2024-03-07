İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2024 Perşembe / 27 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,847
  • EURO
    34,9438
  • ALTIN
    2207.54
  • BIST100
    9054.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • DEM Parti'den CHP'ye yeni ayar! Akın Birdal: Özel'in açıklamaları daha vahim
Politika

DEM Parti'den CHP'ye yeni ayar! Akın Birdal: Özel'in açıklamaları daha vahim

Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak' ifadeleri CHP ile DEM Parti arasında krize neden oldu. Konu hakkında açıklama yapan DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Akın Birdal, Köksal'ın görevden alınması gerektiğini belirterek Özel'in açıklamasının ise daha vahim olduğunu söyledi.

7 Mart 2024 Perşembe 18:36 - Güncelleme:
DEM Parti'den CHP'ye yeni ayar! Akın Birdal: Özel'in açıklamaları daha vahim
ABONE OL

CHP ile DEM Parti arasındaki 'Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal' çatlağı giderek derinleşiyor. Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullanmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu açıklamanın 'sürçülisan' olduğunu savunmuştu. Daha sonda Köksal ise sözlerinin arkasında olduğunu savunarak Özel'e rest çekmişti.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIK TEHDİT: YA KENDİNE BAŞKA BİR İŞ BULACAK YA DA BAŞKA PARTİ BULACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her siyasi görüşten olan insanına. Öyle, 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Öyle yok, biz insan ayırt etmeyiz kardeşim" ifadelerini kullandı.

CHP'de 'DEM Parti' krizi büyüyor! İmamoğlu, Burcu Köksal'ı açıkça tehdit etti

DEM PARTİ'DEN CHP'YE AYAR: BU KADININ GÖREVDEN ALINMIŞ OLMASI GEREKİR

Konu hakkında açıklamalarda bulunan DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Akın Birdal, "Burcu Köksal denilen biri Afyonkarahisar başkan adayı. Ve grup başkanvekili bu kandın. Dedim herhalde bu kadın görevden alınmış olması gerekir. Kızağa çekilmiş olması gerekir dedim. Hadi diğerlerini çekmediler, hepsine bir bahane buldular. Peki buna ne demeli? Bunun izahı var mı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklaması daha da vahim "dil sürçmesi oldu" diyor. Kadın da 'ben bunu bilerek söyledim' dedi. Ve orada hala yerini koruyor bu." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.