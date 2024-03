CHP ile DEM Parti arasındaki 'Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal' çatlağı giderek derinleşiyor. Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullanmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu açıklamanın 'sürçülisan' olduğunu savunmuştu. Daha sonda Köksal ise sözlerinin arkasında olduğunu savunarak Özel'e rest çekmişti.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIK TEHDİT: YA KENDİNE BAŞKA BİR İŞ BULACAK YA DA BAŞKA PARTİ BULACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her siyasi görüşten olan insanına. Öyle, 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Öyle yok, biz insan ayırt etmeyiz kardeşim" ifadelerini kullandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Akın Birdal, "Burcu Köksal denilen biri Afyonkarahisar başkan adayı. Ve grup başkanvekili bu kandın. Dedim herhalde bu kadın görevden alınmış olması gerekir. Kızağa çekilmiş olması gerekir dedim. Hadi diğerlerini çekmediler, hepsine bir bahane buldular. Peki buna ne demeli? Bunun izahı var mı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklaması daha da vahim "dil sürçmesi oldu" diyor. Kadın da 'ben bunu bilerek söyledim' dedi. Ve orada hala yerini koruyor bu." dedi.