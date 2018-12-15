'Gezi' daveti terbiyesizlik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli’de 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı’ndaki toplu açılış töreninde halka hitap etti. 6 aylık aranın ardından yeniden Denizli’de olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: “Hasret gidermenin memnuniyeti içerisindeyim. Bu yıl 3 kez Denizli’de olmanın sevincini yaşıyorum. Bizim kadar ülkemizin tüm şehirlerini gezen başka bir devlet adamı var mı? Yok. Çünkü biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik.Bundan taviz yok. 1 milyar 349 milyon lira olan 275 kalem eseri resmen hizmete açıyoruz.”

BU İŞTEN ANLAMAZLAR

“Belediyecilik AK Parti’nin işidir. CHP filan bu işten anlamaz. Ben İstanbul’u kimden aldım? CHP’den. İstanbul’da belediyeyi aldığımız İstanbul susuzdu, çöp dağları vardı. Hava kirliliği tavan yapmıştı. O susuzluğun olduğu İstanbul’a dağları delerek su getirdik. 2040’a kadar İstanbul’un su sorununu çözdük. Biz buyuz.”

CHP YOLSUZLUK DEMEK

“Şimdi inşallah İzmir’i de alacağız. Ona hazırlanıyoruz. Onun için hep birlikte gayret göstereceğiz. İstanbul’a çöp dağları yükselmişti. Ümraniye’de vahşi depolama patladı, 39 vatandaşımız öldü. CHP’li belediyeydi. Herkes bunu unuttu. Bay Kemal senin haberin var mı bundan? Sen önce bunun hesabını ver. Belediye başkanlığım süresince 1 milyon 250 bin eve doğalgaz bağlattım. Şimdi şunu söylüyorum, CHP demek çöp demektir, CHP demek susuzluk demektir, CHP demek yolsuzluk demektir.”

MİLLET KIRAATHANESİ

“Şimdi önümüzde 3.5 ay var. 3.5 ay sonra sandıklardan inşallah AK Parti’yi en güçlü şekilde çıkartıyor muyuz? Zaten AK Parti demek gençlik demektir. Unutmayın, 2 tane dev proje dedim. Bunlardan birisi millet bahçeleri. 1 ay olmadı, İstanbul’da 5 millet bahçesinin açılışını yaptık. Oralar muhteşem oldu. Bir de ne demiştim, millet kırahathaneleri demiştim. Şu anda muhteşem millet kırahathaneleri açıyoruz. İçinde çay ve kek, ücretsiz olarak gençlere dağıtılıyor. Bu CHP ne dedi, kumarhane açıyorlar dedi. Çünkü bunların işi okey ıstakasını koyacak, tuğlaları dizecek.”

SİNCAR’A GİRDİK

“Türkiye’nin yükselişi herkes tarafından görülüyor ve kabul ediliyor. Sadece ana muhalefet bu gerçeklere sağır ve kör. Bay Kemal bak terörle mücadelede neler yapıyoruz. Gördün mü, duydun mu? Bak Sincar’a girdik mi, girdik. Uçaklarımız o PKK teröristlerine oraları mezar yaptı mı, yaptı. İftihar etmen lazım. O kol kola gezdiğin terör örgütü mensupları var ya, onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz. Sen kimlerin yanında yer alacağını öğrenemedin. Sen onlarla beraber devam et, biz milletimizle beraber devam ediyoruz.”

HALKI BÖLDÜLER

“Çıkmışlar parlamentoda bize akıl veriyorlar. Diyorlar ki, arkadaşlarımızı vurdular. Ya sizin arkadaşlarınız değil vatandaşlarımızı kırdıran. Bizim Kürt kardeşlerimizi sokağa döken değil miydi bunlar. Bir tanesi içeride yatıyor işte. Bölücü terör örgütünün başıyla ilgili yaptıkları ortada. PKK’sı PYD’si YPG’si FETÖ’sü bunların hepsi aynı. Bunlar halkımızı böldüler, parçaladılar. FETÖ terör örgütü diyemeyenler, bölücü örgütün güdümündeki partiyle koyun koyuna seçime gidenler elbette darbe diyecek. Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var. İnşallah 31 Mart’ta cumhur ittifakının zaferini hep birlikte yaşayacağız.”

EDEP FUKARASI SOKAĞA DAVET EDİYOR