'Gezi' daveti terbiyesizlik
Başkan Erdoğan, Sarı Yelekliler’in Paris’teki eylemleri üzerinden Türkiye’de kalkışma çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi: Bu ne terbiyesizliktir. Bu yollara tevessül ettiğinizde bedelini çok ağır ödetiriz.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli’de 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı’ndaki toplu açılış töreninde halka hitap etti. 6 aylık aranın ardından yeniden Denizli’de olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: “Hasret gidermenin memnuniyeti içerisindeyim. Bu yıl 3 kez Denizli’de olmanın sevincini yaşıyorum. Bizim kadar ülkemizin tüm şehirlerini gezen başka bir devlet adamı var mı? Yok. Çünkü biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik.Bundan taviz yok. 1 milyar 349 milyon lira olan 275 kalem eseri resmen hizmete açıyoruz.”
BU İŞTEN ANLAMAZLAR
“Belediyecilik AK Parti’nin işidir. CHP filan bu işten anlamaz. Ben İstanbul’u kimden aldım? CHP’den. İstanbul’da belediyeyi aldığımız İstanbul susuzdu, çöp dağları vardı. Hava kirliliği tavan yapmıştı. O susuzluğun olduğu İstanbul’a dağları delerek su getirdik. 2040’a kadar İstanbul’un su sorununu çözdük. Biz buyuz.”
CHP YOLSUZLUK DEMEK
“Şimdi inşallah İzmir’i de alacağız. Ona hazırlanıyoruz. Onun için hep birlikte gayret göstereceğiz. İstanbul’a çöp dağları yükselmişti. Ümraniye’de vahşi depolama patladı, 39 vatandaşımız öldü. CHP’li belediyeydi. Herkes bunu unuttu. Bay Kemal senin haberin var mı bundan? Sen önce bunun hesabını ver. Belediye başkanlığım süresince 1 milyon 250 bin eve doğalgaz bağlattım. Şimdi şunu söylüyorum, CHP demek çöp demektir, CHP demek susuzluk demektir, CHP demek yolsuzluk demektir.”
MİLLET KIRAATHANESİ
“Şimdi önümüzde 3.5 ay var. 3.5 ay sonra sandıklardan inşallah AK Parti’yi en güçlü şekilde çıkartıyor muyuz? Zaten AK Parti demek gençlik demektir. Unutmayın, 2 tane dev proje dedim. Bunlardan birisi millet bahçeleri. 1 ay olmadı, İstanbul’da 5 millet bahçesinin açılışını yaptık. Oralar muhteşem oldu. Bir de ne demiştim, millet kırahathaneleri demiştim. Şu anda muhteşem millet kırahathaneleri açıyoruz. İçinde çay ve kek, ücretsiz olarak gençlere dağıtılıyor. Bu CHP ne dedi, kumarhane açıyorlar dedi. Çünkü bunların işi okey ıstakasını koyacak, tuğlaları dizecek.”
SİNCAR’A GİRDİK
“Türkiye’nin yükselişi herkes tarafından görülüyor ve kabul ediliyor. Sadece ana muhalefet bu gerçeklere sağır ve kör. Bay Kemal bak terörle mücadelede neler yapıyoruz. Gördün mü, duydun mu? Bak Sincar’a girdik mi, girdik. Uçaklarımız o PKK teröristlerine oraları mezar yaptı mı, yaptı. İftihar etmen lazım. O kol kola gezdiğin terör örgütü mensupları var ya, onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz. Sen kimlerin yanında yer alacağını öğrenemedin. Sen onlarla beraber devam et, biz milletimizle beraber devam ediyoruz.”
HALKI BÖLDÜLER
“Çıkmışlar parlamentoda bize akıl veriyorlar. Diyorlar ki, arkadaşlarımızı vurdular. Ya sizin arkadaşlarınız değil vatandaşlarımızı kırdıran. Bizim Kürt kardeşlerimizi sokağa döken değil miydi bunlar. Bir tanesi içeride yatıyor işte. Bölücü terör örgütünün başıyla ilgili yaptıkları ortada. PKK’sı PYD’si YPG’si FETÖ’sü bunların hepsi aynı. Bunlar halkımızı böldüler, parçaladılar. FETÖ terör örgütü diyemeyenler, bölücü örgütün güdümündeki partiyle koyun koyuna seçime gidenler elbette darbe diyecek. Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var. İnşallah 31 Mart’ta cumhur ittifakının zaferini hep birlikte yaşayacağız.”
EDEP FUKARASI SOKAĞA DAVET EDİYOR
“Nerede ülkemizin aleyhine bir iş varsa, CHP orada. Bir saldırı varsa CHP orada. Nerede Türkiye’yi karalamaya yönelik bir kampanya varsa CHP orada. Fransa’da Sarı Yelekliler var, CHP orada. Gezi olaylarında Bay Kemal nerede, o da orada. Bu yollara tevessül ettiğiniz zaman bunun bedelini sizlere çok ağır ödetiriz. Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar. Bir tanesi televizyondan edep fukarası bir tanesi sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak. Bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Burası Paris mi? Gezi’de herkes dersini aldı. 15 Temmuz’da herkes dersini aldı. Bu ülkede bu tür olaylara girişenler bedelini ağır öderler.”
KAŞIKÇI CİNAYETİ TEPKİSİ
“Şimdi bu zat çıkıyor, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda akla hayale sığmayan iftiralarda bulunuyor. Azıcık aklı, mantığı, izanı, vicdanı olan bir insan bu sözleri etmeye utanır. Olayın en başından sonuna kadar nasıl gerçekleştiğini anlattık. Grup toplantısında tüm dünyaya üç dilde yayın yaptık. Ama kulağı var duymuyor, gözü var görmüyor. Çünkü kalbi mühürlenmiş. Yargı, emniyet ve istihbarat birimlerimiz cinayetle ilgili bilgi ve belgeleri, çok büyük emek sarf ederek ortaya çıkarttı. Amerika’dan, Suudi Arabistan’dan, Fransa’dan, Almanya’dan, Kanada’dan geldiler dinlettik. İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı Anayasa Mahkemesi Başkanları zirvesinde bunu etraflıca anlattım. Arkasından Kudüs Zirvesi’nde de anlattım. Sonunda ne oldu? Amerika Senatosu kararını verdi; Bunun arkasında filanca var. Dünyanın tamamının gördüğü bir hususu Bay Kemal görmüyorsa, bu da kendi sorunudur. Bu zata milletimiz hak ettiği cevabı sandıkta verecektir.
BAŞKAN ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin oğlunun nikah şahidi oldu. Erdoğan, Atilla Zeybekci ve Elif Sertkan çiftinin nikah töreni için İstanbul’dan Denizli’ye geldi. Denizli Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın kıydığı nikahta, Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şahitlik yaptı.
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