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Politika

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak! Prag'da kritik zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Prag'a gidecek, Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısına katılacak. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Türkiye, düzensiz göç, enerji krizi ve terörle mücadele konusunda fikirlerini aktaracak.

6 Ekim 2022 Perşembe 07:37 - Güncelleme:
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak! Prag'da kritik zirve
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayındaki yoğun diplomasi trafiğini bu ay da sürdürüyor. Erdoğan, bugün Çekya'nın başkenti Prag'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak.

Avrupa Siyasi Topluluğu, ilk zirvesini Çekya'nın başkenti Prag'da yapacak.

Zirveye Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke liderinin yanı sıra 17 ülkenin devlet ve hükümet başkanı da davet edildi. O ülkeler arasında Türkiye de var. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek.

Prag kalesindeki zirvede açılış oturumu sonrası eş zamanlı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.

Barış ve güvenlik, enerji, iklim, ekonomi gibi oturumlarda liderler Avrupa'nın geleceğini değerlendirecek.

ERDOĞAN LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumlar sonrası zirveye katılan liderlerle görüşecek. Erdoğan'ın görüşeceği isimler arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da olması bekleniyor.

Kabulde Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin yanı sıra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri gündemde olacak.

Erdoğan, akşam yemeği formatındaki kapanış oturumunun ardından Prag'dan ayrılacak.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Prag
  • Avrupa Siyasi Topluluğu

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