Hayali fon dolandırıcılığına ilişkin Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Yerlikaya, basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği İçişleri Bakanlığı GAMER Salonu'ndaki "Ankara Medya 180 Buluşması"nda, "Türkiye Yüzyılı"ndaki en büyük görevlerinin huzuru tesis etmek olduğunu belirtti.

Terörle mücadelenin 40 yılı aşkın süredir devam ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Bugün geldiğimiz noktada birliğimiz, kardeşliğimiz bin yıldır olduğu gibi galip gelmiştir." diye konuştu.

Terörle mücadele kapsamında son 180 günde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, operasyonlarda İHA, SİHA ve İKU'ların (insanlı keşif uçağı) 28 bin 180 saat uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yerlikaya, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 1973'ü şehir, 11 bin 668'i kırsalda olmak üzere 13 bin 641 operasyon yapıldığını bildirerek, "Bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 53'ü ölü, 363'ü sağ, 4'ü yaralı, 82'si teslim olmak üzere 502 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Operasyonlarda 3 bin 583 şüphelinin gözaltına alındığını, 770 şüphelinin tutuklandığını, 684 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı'nda teröre ve terörizme karşı mücadele vizyonunun esası, bitme ve tükenme noktasına gelen terörü ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarmaktır. Temel stratejimiz toplumsal kaynakları ile birlikte terörizme karşı topyekun bir mücadeleyi kurumsallaştırmaktır. Bu azim ve kararlılıkla terörün bütün uzantılarını vatanımızdan kazıyıp atacağız."

Yerlikaya, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Hangi kılığa girerlerse girsinler bu ihanet örgütünün tüm üyelerini adalete teslim etmekte kararlıyız. FETÖ'ye yönelik son 6 ayda 2 bin 839 operasyon yapıldı, 4 bin 482 şüpheli gözaltına alındı, bunların 994'ü tutuklanırken, 933'ü hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında 728 operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Yerlikaya, bu operasyonlarda 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini, gözaltına alınan 1254 şüpheliden 317'sinin tutuklandığını söyledi.

Sol terör örgütlerine yönelik 200 operasyonda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği, gözaltına alınan 404 şüpheliden 31'inin tutuklandığı, 86'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, "İç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen hainlerin 3'ü kırmızı, biri yeşil, 10'u turuncu ve 23'ü gri kategoride olmak üzere toplam 37'si sözde üst düzey teröristti." diye konuştu.

Yerlikaya terörün finansmanına karşı gerçekleştirilen 115 operasyonda gözaltına alınan 647 şüpheliden 106'sının tutuklandığını, 16 milyon 392 bin liranın ele geçirildiğini kaydetti.

Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla 6 ayda 100 terör eyleminin engellendiğini vurgulayan Yerlikaya, "Bunların 82'si bombalı eylem, 18 ise eylem yapacak teröristti. Aziz milletimiz müsterih olsun son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR EŞKIYALARINA" YÖNELİK "KAFES" OPERASYONLARI



Yerlikaya, "şehir eşkıyaları" olarak nitelendirilen organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, sokakları, mahalleleri ve şehirleri temizlemek için çalıştıklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören bu suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zerre kadar tahammülümüz yoktur. Düzenlediğimiz 'Kafes' operasyonlarıyla tamamını adalete teslim etmekte kararlıyız. Son 180 günde organize suç örgütlerine yönelik 593 operasyonda 4 bin 303 şüpheli gözaltına alındı.1304'ü tutuklanırken, 876'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Toplam 191 organize suç örgütü çökertildi. Bunların 173'ü organize, 9'u narkotik, 9'u siber suç örgütüydü. Yine bu suç örgütlerinin 4'ü uluslararası, 25'i ulusal, 138'i yerel, 24'ü ise bölgeseldi."

"Çağın vebası" diye niteledikleri uyuşturucuyla mücadeleyi hem ulusal hem uluslararası alanda sürdürdüklerini aktaran Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı'nda temel hedefimiz ülkemizin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamaktır. Terörle mücadelemiz ne ise zehir tacirleriyle mücadelemiz de odur." dedi.

Yerlikaya, uyuşturucuya karşı mücadeleyi arz ve taleple olmak üzere iki yönlü anlayışla sürdürdüklerine işaret ederek, "Bir taraftan ülkemize yasa dışı madde girişini engellerken, diğer yandan talebin önlenmesi ve toplumun tüm kesimlerine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele noktasında, bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.

"NARKOTİK VAKA ANALİZ SİSTEMİ 30 BÜYÜKŞEHİRDE UYGULANIYOR"



Yerlikaya, Narkotik Vaka Analiz Sistemi'ne (NARVAS) yönelik de bilgi vererek, şöyle devam etti:

"NARVAS 1 Haziran 2022'de 112 ve UYUMA Mobil uygulaması üzerinden gelen narkotik ihbarların daha etkin analizini sağlamak için ilk olarak İstanbul'da başladı. Bu projemiz, 1 Kasım 2023 itibarıyla da 30 büyükşehrimizde uygulanıyor. NARVAS vatandaşlarımızca yapılan bildirimlerin, analiz edilmesine, analize dayalı yoğunluk haritalarının oluşturulmasına, suçluların tespiti ve yakalanmasına, yer ve zaman odaklı mücadele planları ve stratejileri hazırlanmasına olanak sağlayan bir yazılım projesi. Biz, NARVAS ile bütün ihbarları doğru kabul ediyor, işlem başlatıyoruz. İhbarlar yoğun olarak nerelerden yapılıyorsa kolluk kuvvetlerimiz o bölgede yoğunlaşıyor. Hangi saatlerde, hangi sokak başında, hangi noktada uyuşturucu satışı yapılıyor, en ücra yerleri dahi tespit edip, suçluları yakalıyoruz. Projeyle suç haritaları hazırlayarak riskli bölgeleri tespit ediyor, Narko alan bölgeleri oluşturuyoruz. NARVAS Projesi kapsamında 30 büyükşehrimizde sadece kasım ayında narkotik konulu 9 bin 675 ihbar alındı. Aynı dönemde NARVAS uygulaması kapsamında 59 bin şahıs sorgulandı, 124 şahsa narkotik suçları kapsamında işlem yapıldı, Çeşitli suçlardan aranan 503 şahıs ise yakalandı. NARVAS Projemizi, 1 Ocak itibarıyla 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz."

Yerlikaya, uyuşturucuyla sadece kolluk güçleriyle mücadele edilemeyeceğini, devletin ve milletin el ele vermesi, tam bir dayanışma ve seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye, küresel uyuşturucu dayatmasına ve kuşatmasına teslim olmadı ve olmayacaktır" diyen Yerlikaya, zehir tacirlerine hayatı zehretmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Zehir tacirlerinin gölge gibi takipçisi olduklarını bildiren Yerlikaya, "Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz operasyonlarla hepsinin bir bir tepelerine çöküp, nefeslerini kesip, adalete teslim etmeye kararlıyız." dedi.

Yerlikaya, basın-yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği İçişleri Bakanlığı GAMER Salonu'ndaki "Ankara Medya 180 Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.

Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin rakamları paylaşan Yerlikaya, son 180 günde uyuşturucuya yönelik 132 bin 537 operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bu operasyonlar sonucu 15 bin 280 kişinin tutuklandığını açıklayan Yerlikaya, 6 bin 143 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiğini söyledi.

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli küresel sorunlarının başında "düzensiz göç" geldiğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Ülke olarak biz de bu konudaki mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Öncelikli olarak ülkemizdeki düzenli göçmen sayılarını paylaşmak istiyorum, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı, 3 milyon 237 bin 585. İkamet izni ile kalanlar 1 milyon 113 bin 761. Uluslararası koruma kapsamında kalanlar 262 bin 638. Yani ülkemizde toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor. Mücadele alanımızı ise defalarca belirttiğimiz gibi, 'düzensiz göç' ve 'göçmen kaçakçılığı organizatörleri' oluşturuyor. Son 180 günde Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 3 bin 801 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucu, 6 bin 108 kişi gözaltına alındı. Bunların 2 bin 110'u tutuklanırken, 799'u hakkında adli kontrol kararı alındı.

Operasyonlar sonucu 173 bin 550 düzensiz göçmen yakalandı, hudut birliklerimizin çalışmaları sonucu, sınırdan geçmeye çalışan 106 bin kaçak göçmenin geçişi engellendi. İstikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz baskı sonucunda aynı dönemde vize muafiyeti veya ikamet ihlalinde olan 187 bin 479 yabancı da ülkemizden ayrıldı."

Göç yönetiminin esasını düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelenin oluşturduğunu aktaran Yerlikaya, bir taraftan ülke sınırları içinde ve sınır hattında mücadele verirken, düzensiz göçü de kaynağında önleme noktasında adımlar attıklarını belirtti.

Komşu ve muhatap ülkelerin bakanlarıyla görüşerek işbirliğini güçlendirdiklerini dile getiren Ali Yerlikaya, "Hudut birliklerimizin başarılı çalışmaları, gerçekleştirdiğimiz operasyonlar, ikamet izni bitenlerin ülkelerine dönme zorunluluğunu hissetmeleri ve sayıları artan 'Mobil Göç Noktası' araçlarıyla ülkemizdeki düzensiz göçmen sayısı inşallah giderek daha da azalan bir grafik çizecek. Bu mücadeleyi sürdürürken de inancımızda, medeniyet değerlerimizde, milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." diye konuştu.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE



İnternet kullanımının toplumun neredeyse tamamına ulaştığı, "dijital çağ" olarak ifade edilen bir zaman diliminde olduklarını belirten Yerlikaya, tüm bu gelişmelerin hayatı kolaylaştırdığı gibi "siber suçlar", "bilişim hukuku" gibi kavramları da hayatın merkezine soktuğunu aktardı.

Güvenlik güçlerinin, sanal dünyada işlenen ve işlenmek istenen suçlara yönelik mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:

"Bu kapsamda son 180 gün içinde terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı konularında 555 bin 771 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldı. Bu hesapların 266 bin 93'ünün terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. Tespit edilen 11 bin 78 şahsın 1185'i gözaltına alındı, 92'si ise tutuklandı. Bilişim sistemleri, ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis konularında ise 687 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 2 bin 372 şüpheli şahıs gözaltına alındı, bunların 898'i tutuklandı.

Çocuk istismarı konusuna ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çevrim içi çocuk istismarı suçlarına yönelik son 6 ayda 431 operasyon düzenlendi ve 66 kişi tutuklandı. Altını çizmek istediğim bir başka konu ise sosyal medya platformu olan TikTok ile ilgili. Bu platformda müstehcen içerikler oluşturan, bu görüntülerle canlı yayın vasıtasıyla gelir sağlayan, çevrim içi çocuk istismarı barındıran içerikler üreten ve paylaşan hesap yöneticiler hakkında da işlem yapıyoruz. Bu kapsamda son 6 ayda bu tür içeriklere sahip 1332 hesap yöneticisinden 13'ü tutuklandı, 48'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 14 şahsın ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. Tespiti yapılan ve ilgili birimlerimize gönderilen 612 hesapla ilgili gerekli işlemler devam ediyor."

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE



Kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin bilgileri de paylaşan Yerlikaya, elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta, birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarının hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

"Medeniyetler beşiği bu ülkenin tarihi eserlerini, değerlerini kaçırmaya çalışanlara ve bunun üzerinden rant elde etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz." diyen Ali Yerlikaya, bu amaçla kaçakçılıkla mücadele kapsamında 14 bin 268 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 284 kişi tutuklanırken, 427 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Operasyonlarına aralıksız devam ettikleri bir başka alanın ise "tefeciler" olduğunu belirten Yerlikaya, "Son 180 günde tefecilere yönelik 352 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu 857 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 125'i tutuklandı, 148'i hakkında adli kontrol kararı alındı." bilgisini paylaştı.

Hayvanlara yönelik işlenen suçlara ve hayvanlar üzerinden bahis oynatılmasına da asla müsaade etmediklerini vurgulayan Yerlikaya, bu kapsamda son 180 günde "hayvanlara yönelik işlenen suç ve kabahatler" kapsamında 1061 olaya müdahale edildiğini, 1050 şüpheli hakkında işlem yapılarak, 4 milyon 200 bin lira ceza kesildiğini söyledi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin, huzur ve güvenlik çalışma alanlarının başında geldiğini aktaran Yerlikaya, "Kadına şiddetin önlenmesi noktasında, elektronik kelepçe sistemi ile anlık izleme kapasitemizi 1500'e çıkardık. Bugün itibarıyla aktif olan elektronik kelepçe sayısı 727. Yine büyük önem verdiğimiz 'KADES' mobil uygulamasını 5 milyon 847 bin 414 vatandaşımız indirdi. Şu ana kadar KADES uygulaması üzerinden 968 bin 744 ihbar aldık. Bu ihbarların tamamına kısa süre içinde güvenlik ekiplerimiz müdahalede bulundu." diye konuştu.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarında aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda faaliyet gösteren birim sayısını 1267'ye yükselttiklerini bildiren Yerlikaya, 112 bin 462 kolluk personeline de kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik eğitimler verildiğini belirtti.

Bu konuda 360 bin 330 önleyici tedbir kararı ve 33 bin 951 koruyucu tedbir kararı alındığını dile getiren Yerlikaya, "Son 180 günde kadına şiddete yönelik 98 bin 249 olay yaşandı ve bu olaylarda maalesef 151 kadın hayatını kaybetti. Toplam şüpheli sayısı 140, bunlardan 99'u tutuklandı, 38 şüpheli ise intihar etti. Son 11 ayda ise kadına yönelik şiddet kapsamında, 269 kadın maalesef hayatını kaybetti. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi artırarak, kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Bütün imkanlarıyla milletin huzuru ve güveni için çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Yerlikaya, bu kapsamda son 180 günde, kişilere, malvarlığına, millete-devlete, topluma ve takibi gereken suçlarda her 10 olaydan 9'unu aydınlattıklarını söyledi.

Yerlikaya, "Sahaya iyi bastığımız için kişilere karşı meydana gelen önemli 10 suçta da azalma yaşandı. Aydınlatma oranımız ortalama yüzde 96,4. Aynı şekilde mallara karşı işlenen suçlarda da azalma yaşanıyor, aydınlatma oranımız yüzde 66." dedi.

DEPREM BÖLGELERİNDEKİ ÇALIŞMALAR



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin 11 ilde yıkıma ve can kaybına neden olduğunu hatırlatarak, felaket sonrası 7 ilin de "Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi" kapsamına alındığını belirtti.

Devletin depremin ilk anından itibaren bütün imkanlarını seferber ettiğini ve bütün varlığıyla milletin yaralarını sardığını vurgulayan Yerlikaya, 6 Şubat'tan bugüne kadar AFAD Başkanlığınca yapılan müdahale ve iyileştirme hizmetleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Geçici barınma hizmetlerimiz kapsamında bugün itibarıyla 191 bin 735 konteynerde 641 bin 847 vatandaşımız kalıyor. Bugüne kadar 340 bin 985 hanemize 10 milyar 633 milyon TL'yi aşkın kira yardımı yapıldı. AFAD-Kızılay ortaklığı ile içerisinde aylık 3 bin lira yüklenen 'Esen Kart'tan bugüne kadar 64 bin 761 adet dağıtıldı. Acil yıkılacak ve yıkık 60 bin 421 bina enkazının tamamı 68 günde kaldırıldı. Ağır hasarlı 200 bin 246 binanın ise bugüne kadar yüzde 79'unun, yani 146 bin 751'inin enkazı kaldırıldı.

18 il, 179 ilçe, 8 bin 474 mahalle ve 2 bin 472 köy için 30 Mayıs'ta başlayan hak sahipliği süreci tamamlandı. Komisyonlar tüm talepleri inceledi ve süreç tamamlandı. 425 bin 389 talep kabul edildi. Bunların 375 bin 658'i konut, 39 bin 200'ü iş yeri ve 10 bin 531'i ahır. Yılbaşına kadar inşallah 5 bini kırsalda, 41 bini il ve ilçe merkezlerinde olmak üzere toplam 46 bin konutun teslimi planlanıyor. Artık kalıcı konutların kuralarını bekliyoruz."

"HUZURUNUZU VE GÜVENLİĞİNİZİ BOZAN HER KİM OLURSA 112'Yİ ARAYIN"



Büyükşehirden başlayarak "Huzur ve Güvenlik Toplantıları" yaptıklarını da bildiren Yerlikaya, "Türkiye'nin huzuru için verdiğimiz bu mücadele 7'den 70'e hepimizin mücadelesidir. Okulda öğretmenlerimiz, evde anne babalar, mahallede muhtarlar, çarşıda esnafımız, sivil toplum kuruluşlarımız. Herkesi bu mücadelenin bir paydaşı olarak görüyoruz. Mahallenize musallat olmuş bir çete, okul önlerinde bir zehir taciri, huzurunuzu ve güvenliğinizi bozan her kim olursa 112'yi arayın. Arayın ve bize bildirin." diye konuştu.

Sosyal medya hesaplarına yapılan yorumları ve atılan mesajları da ihbar kabul ettiklerini açıklayan Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Göreceksiniz en kısa sürede birimlerimiz müdahale edecektir. Terörle çetelerle zehir tacirleriyle tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla amansız bir şekilde devam edecek. Biz, İçişleri ailesi olarak Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için 600 bin personelimizle canla başla mücadele ediyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Tüm mesai arkadaşlarım, büyük fedakarlıklarla bu mücadeleye omuz veriyorlar. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. Biz, durmayacağız, duraksamayacağız, ülkemizin huzuru ve güvenliği için mücadele etmeye devam edeceğiz."