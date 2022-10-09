İBB'nin savunması da sınıfta kaldı! ''İstifa ettiği yönünde duyumlar var''

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB'nin 2023 yılı bütçe tasarısını yasal süreden önce belediye encümeni ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunmadığını belirtti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkyılmaz, Belediye Kanunu'nun 62. maddesi gereğince Belediye Başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısının eylül ayının birinci gününden önce encümene ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulması gerektiğini söyledi.

'Bana ders vermeyin' demişti... İmamoğlu bütçede sınıfta kaldı! Encümenin de bütçeyi inceleyerek, görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunduğunu ifade eden Türkyılmaz, "İBB, kanunun amir hükümleri gereğince, bütçe tasarısını İBB Encümenine sunmadığı gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına da göndermemiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kasım 2022'de görüşülmesi gereken yasal ve meşru bir 2023 bütçesi söz konusu değildir." dedi.

Belediye encümeninde bulunan AK Partili üyelerin uygun bir rapor gelmediği için değerlendirme yapamadıklarına ilişkin şerhleri olduğunu anlatan Türkyılmaz, belediyenin hatayı gidermek için encümen üyelerine sunum yapmasını beklediklerini aktardı.

- "BÜTÇENİN BAKANLIĞA VERİLİŞ TARİHİ VE SAATİYLE İLGİLİ BİR BİLGİLENDİRME YOK"

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın bütçe tasarısına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamayı değerlendiren Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Bütçenin Bakanlığa veriliş tarihi ve saatiyle ilgili bir bilgilendirme yok. Bizim aldığımız bilgilere göre dün gece yoğun çalışarak bütçe tahmin raporunu Bakanlığın sistemine girmeye çalıştılar. Dolayısıyla tarihi vermeme sebebi budur. Son gün olan cuma günü Belediye Encümeninin gündemine ekliyorlar. Yani sırf usul yerini bulsun diye... Ayrıca mesuliyeti yerine getirmek için bir sayfalık bir Excel tablosu sunuyorlar. Yasa gereği 'Encümen bir ay süreyle inceler, değerlendirir ve meclise sunar.' ifadesi var. Yani encümenin inceleyip değerlendireceği bir bütçe tahmin raporu yok. Böyle bir dosya sunulmuş değil. İBB üç yılda dört mali işler daire başkanı değiştirdi. Halihazırda şu an görev yapan kişinin de istifa ettiği yönünde duyumlar var."

Türkyılmaz, İstanbul'un bütçesiz kalıp sıkıntı çekmemesi için hazırlanacak bütçeyi Meclis'te müzakere edeceklerini, Meclis toplantısında soru önergesi vereceklerini ancak farklı bir yola gitmeyeceklerini kaydetti.

Yapılanı "beceriksizlik" diye nitelendiren Türkyılmaz, "Çemişgezek Belediyesi sisteme yüklemiş, tüm belediyeler yüklemiş, İBB bütçe raporunu Bakanlığa teslim edememiş. Yani bu acziyet, büyük bir beceriksizlik göstergesidir." dedi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yapılanı "beceriksizlik" olarak nitelendirdi.

Göksu, paylaşımında, "CHP'li İBB Başkanı, belediyenin 2023 bütçesini hazırlayıp yasal süre içerisinde ilgili makamlara sunamadı. Yönettiği belediyenin hesabını yapamayanların başka hesaplar peşinde koşmasını İstanbulluların takdirine bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- GENEL SEKRETER ÇAĞLAR'DAN AÇIKLAMA

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da konuya ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

İBB'nin 2023 bütçesini Bakanlığa zamanında iletmediği iddialarının doğru olmadığını savunan Çağlar, "Özellikle ekonomik parametrelerin günbegün değiştiği bu süreçte, bütçemiz zamanında hazırlanmış ve önceki yıllarda olduğu gibi ilgili Bakanlığın sistemi açıldığında paylaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Çağlar, ayrıca önceki yıllardaki bütçe tasarılarının bakanlığa gönderilme tarihlerini paylaştı.