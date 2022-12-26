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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan PKK destekçisi Nuşirevan Elçi ile ilgili soruya ilginç cevap!

Terör örgütü PKK bağlantılı Nuşirevan Elçi'yi başdanışman olarak atayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Neden başdanışman yaptınız?' sorusuna 'CHP'de çalışmak istiyorum diyen kişiyi geri mi gönderelim?' cevabını verdi.

26 Aralık 2022 Pazartesi 12:49 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan PKK destekçisi Nuşirevan Elçi ile ilgili soruya ilginç cevap!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör destekçisi başdanışmanı Nuşirevan Elçi'ye sahip çıktı. Kayseri'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Elçi hakkında gelen soruya, "Geri mi gönderelim?" şeklinde cevap verdi.

'CHP'DE ÇALIŞMAK İSTEDİ'

Kılıçdaroğlu 'PKK bağlantılı olan Nuşirevan Elçi'yi neden başdanışmanınız yaptınız?' sorusuna "CHP'de çalışmak istiyorum diyen kişiyi geri mi gönderelim?" cevabını verdi.

Terör örgütü propagandası içeren paylaşımları ile biliniyor

Nuşirevan Elçi, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı destekleyici paylaşımları ile biliniyordu.

Elçi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven, terör örgütünü simgeleyen slogan ve görsellerin yer aldığı paylaşımları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

CHP'ye katılmıştı, PKK'ya destek paylaşımları ortaya çıktı

PKK'ya destek paylaşımları ortaya çıkan ismi başdanışmanı yaptı

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