Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''iddialı'' teklif: Üzerinde çalışmaya hazırız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uluslararası durum hakkında görüştük. Öncelikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşını sona erdirme hedefini paylaşıyoruz. Bunun için düşmanlıkların durması ve Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerinin tanımlanması gerekiyor. Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde bu konuda çok iyi bir iş birliği sağlayan Türkiye'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Talep Fransa'dan geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron arasında kritik görüşme

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Macron, "İsrail hükümetinin Gazze şehrine yönelik askeri operasyon başlatma ve Batı Şeria'da, özellikle E1 bölgesinde yeni yerleşim yerleri oluşturma yönündeki son kararlarını şiddetle kınıyoruz. Bu, yalnızca kalıcı bir çatışma durumuna yol açabilir. Sadece ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi bir çözüm, bölgedeki herkes için barış ve güvenliği sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM KONFERANSI İÇİN TÜRK MAKAMLARIYLA YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Macron, Eylül ayında New York'ta yapılacak ve Fransa'nın eş-başkanlığını üstleneceği İki Devletli Çözüm Konferansı'na değinerek, "Fransa'nın Eylül ayında New York'ta eş başkanlığını üstleneceği İki Devletli Çözüm Konferansı için Türk makamlarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Özellikle Gazze'de bir istikrar misyonunun hayata geçirilmesi ve iki devletli çözüme dayalı bir siyasi çözümün yeniden başlatılması önemlidir" ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDA KALICI BARIŞ KONUSUNDA İLERLEME DEVAM ETMELİ"

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, 8 Ağustos'ta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeyi işaret ederek, "8 Ağustos'ta Başkan Trump'ın himayesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında yapılan toplantının da umut verdiğini belirtmiştik. İlerlemelerin devam etmesi, tüm sınırların yeniden açılması ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi önemlidir" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE İLE İDDİALI BİR İKİLİ GÜNDEM ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

Emmanuel Macron paylaşımını, "Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fransa'nın Türkiye ile iddialı bir ikili gündem üzerinde çalışmaya hazır olduğunu tekrar söyledim" ifadeleriyle noktaladı.