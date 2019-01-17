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Bahçeli: Cumhur ittifakı Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir

31 Mart'ta Cumhur İttifakı, sahip olduğu milli mücadele ruhuyla Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; 
 
Türkiye dünyada hükümet sistemi değişikliğini kaosa yol açmadan yapan nadir ülkelerdendir.
 
Türkiye artık zincirlerinden kurtulmuştur. AK Parti ile milli kaderimize birlikte yön verdik. 15 Temmuz'ların olmaması için ön almak mecburiyetindeyiz. 
 
'CUMHUR İTTİFAKI ŞAŞKINA ÇEVİRECEKTİR'
 
31 Mart'ta Cumhur İttifakı, sahip olduğu milli mücadele ruhuyla Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir. 
 
Uzlaşmamız 4 ayaklı stratejimizle 2 ana siyasi hedefimiz kapsamında varlık bulmuştur. Büyükşehir belediyeler dışındaki 51 il ve ilçe belediyelerinde adaylarımız yarışa girecektir.
 
712 belediye başkan asamızı milletimizin huzuruna çıkardık. Kalan 220 adayımızı önümüzdeki günlerde takdim edeceğiz. 
 
'GEVŞEKLİK GÖSTERMEYİN'
 
MHP olarak Cumhur İttifakı gereği neyse onu yaptık. Birkaç belediye alalım diye ilkelerimizi çiğnemedik. Belediye derken bekayı görmezden gelmeyin, düşman sevindirmeyin, zilleti güldürmeyiniz. Ya beka ya bela seçiminde sonuna kadar beka diyeceğimizi sakın aklınızdan çıkarmayın, gevşeklik göstermeyin. 
 
Hiç kimse davanın önünde değil. Ben demek şeytanlıktır. Dava adamı ayıp arayan bir fıtrata sahip olamaz. 

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