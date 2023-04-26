MHP'li Adan'dan anket firmalarına sert çıkış: Özür dilemek mecburiyetindeler

Seçime sayılı günler kala siyasi isimlerin açıklamaları yakından takip edilmeye devam ediliyor.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Gazeteci Ersoy'un sorularını yanıtlayan Adan, anket şirketleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Celal Adan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'nin belli yerlerinde mitinglerimizi gerçekleştirdik. Bu süreçte deprem olayı ortaya çıkınca mitinglerimizi durdurduk. MHP uzun süredir milletimizle kucaklaşmayı başlatmış olan bir hareket. Anketler konusunda bir duyarlılığı sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki firmaların tamamı için söylüyorum; MHP'den özür dilemek, kendi faaliyetleriyle de yüzleşmek mecburiyetindeler. 2018 yılı itibarıyla MHP ile ilgili tamamı yanılmıştır.

"DEVLETİ YOK ETME KONUSUNDA BİR İRADE SÖZ KONUSU"

15 Temmuz günü önemli bir yetkili beni aradı. Bir kalkışmanın olduğunu MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli Bey'in bir açıklama yapmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Sayın Bahçeli MHP Genel Merkezi'ndeydi. Beklentiyi söyleyince açıklamayı çoktan yaptığını ifade etmişlerdi. 15 Temmuz kalkışmasında bir Türk milliyetçisi olan Devlet Bey 'Ben devletin yanındayım' diyordu. O gün dik durmayanlar var, dik duranlar var. Daima devlete yönelmiş hareketlere karşı referansı Türk milliyetçiliği olan MHP her zaman kendisine düşen sorumluluğunu yerine getirmiştir. Bugün Türkiye'de devleti yok etme konusunda bir irade söz konusu.

"HDP'NİN DESTEĞİYLE DEVLET BAŞKANI SEÇİLMEMELİDİR"

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre devleti yönetecek olan devlet başkanını seçeceğiz. Bir de milletvekillerini seçeceğiz. Türkiye'de bir hastalık var. Türkiye'de şu anda tabloya sağlıklı baktığımızda yaşadığımız süreç var. 5 yıldır parlamentoyu yönetenlerden birisiyim. Orada şahitliklerim var. Türkiye'de PKK terör örgütü silahlanıyor. ABD silahlandırıyor. Türk askerine, devletine yönelik bir eylemle karşı karşıyayız. 3-5 yıl içerisinde kahpe tuzaklarla birilerini kaçırıp, rehin aldılar. Gara'da ellerini, yüzlerini bağlayarak kurşun sıkarak 13 vatandaşımızı şehit ettiler. Bu silahlı örgütün parlamentodaki temsilcisi HDP'dir. Eş Başkanı 'Biz sırtımızı PYD'ye dayıyoruz' diyor. Milletimizin beraberliğine, kardeşliğine kurşun sıkan bir olayla karşı karşıyız. Bunların desteği ile devlet başkanı seçilmemelidir.

"HDP KAPATILMALIDIR"

Uzun yıllar Adalet Komisyonu üyeliği yaptım. Orada HDP'liler de vardır. Belediye başkanı iş makineleriyle hendek kazıyor. Devletin, İller Bankası'nın verdiği paraları PKK'lılara gönderiyor, bunlar tespitli. O silahların konulduğu yerlerde çok demokrasi ifadelerini dinledik. Nihai sonda Libya'ya giderken bize karşı çıktılar. Bizi vurmak isteyenlere Suriye'de tavır koyduğumuzda 'Burayı işgal ediyorsunuz' dediler. Eğer Afrin'e gitmeseydik bugün seçimleri yapamazdık biz. İstiklal Marşı'nı söylemeyen bir siyasi parti Cumhurbaşkanını seçmemeli. HDP kapatılmalıdır. Türk askerini vuran bir PKK var. Karşımızda bir silahlı yapı var. Bu silahlı yapının meşru mücadele verdiğini anlatıyorlar. Semra Güzel diye bir milletvekili yakalandı. 3 askerimizi şehit eden bir PKK'lı ile çıkan fotoğrafları. Sonra o PKK ile bir yaşanmışlık var. Bu doktor PKK yaralılarını tedavi etmiş, kamplarında bulunmuş kişi. Savcılık tahkikat yürüttü. Meclis'te geldi. Demokrasi adına bunu savundular.