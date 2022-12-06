Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu: Türkiye'nin çabaları sayesinde oldu

Bakan Aurescu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmede, Türkiye ile Romanya arasındaki ikili iş birliğini, önemli konuları, her iki ülkenin karşılaştığı meseleleri ele aldıklarını belirten Aurescu, Ankara ile Bükreş arasındaki iş birliğini güçlendirmek için atılabilecek adımları da görüştüklerini ifade etti.

Aurescu, 15 Aralık'ta Türkiye ile Romanya arasındaki stratejik ortaklığın 10. yılının kutlanacağını ve her iki ülkenin 10 yıldır bu kapsamda iş birliği yürüttüğünü dile getirdi.



Ankara ile Bükreş arasında yüksek düzeyli stratejik ortaklık metni üzerinde de mutabık kaldıklarını ve söz konusu yüksek düzeyli stratejik ortaklığı gelecek yılın ilk yarısında imzalamayı umduklarını aktaran Aurescu, Türkiye'nin Romanya için en önemli ikinci ticaret ortağı olduğunu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 8,6 milyar doları bulduğunu, bu yıl ise bu rakamı 10 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Aurescu, yüksek düzeyli stratejik ortaklık anlaşmasının imzalanmasının Türkiye ile Romanya arasındaki iş birliğinin daha ileri, daha yüksek ve daha kapsamlı olarak artmasına sağlayacağına vurgu yaptı.



Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede enerji, Karadeniz Bölgesi'ndeki güvenliği de ele aldıklarını ifade eden Aurescu, Türkiye-Romanya-Polonya üçlü mekanizması konusunun da görüşmede gündeme gelen konular arasında yer aldığını söyledi.



Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda sağlanan tahıl koridoru anlaşmasının önemine değinen Aurescu, "Bu, Türkiye'nin çabaları sayesinde oldu. Bunu takdir ediyoruz." diye konuştu.

Aurescu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki meselelerin uluslararası hukuka dayalı olarak çözülmesini umut ettiğini kaydetti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik konusuna da değinen Aurescu, her iki ülkenin bütün şartları yerine getirdiklerinde üyelik başvurularının olumlu şekilde sonuçlanmasını umduğunu sözlerine ekledi.