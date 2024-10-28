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Politika

TUSAŞ'a terör saldırısı öncelikli gündem maddesi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Zirvede TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ve sonrasında TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik aralıksız sınır ötesi operasyonları ele alınacak. Orta Doğu'da giderek artan tansiyon da gündem başlıkları arasında.

28 Ekim 2024 Pazartesi 08:50 - Güncelleme:
TUSAŞ'a terör saldırısı öncelikli gündem maddesi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
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Kabine, gündemin öne çıkan konu başlıklarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki toplantıya başkanlık edecek.

TUSAŞ'a terör saldırısı toplantının öncelikli gündem başlığı olacak.

2 PKK'lı teröristin gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin soruşturmada gelinen son durum görüşülecek. TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası, sınır ötesinde devem eden terörle mücadele operasyonlarına mercek tutulacak.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye indirilen darbe ve terör örgütüne yönelik olası yeni hava harekatları ele alınacak. MİT'in, SİHA'larla terör hedeflerine yönelik operasyonları, istihbarat verileri eşliğinde değerlendirilecek.

BÖLGESEL KRİZ KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE

İsrail'in yayılmacı saldırganlığı ve Orta Doğu'da gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.

İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyona ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılacak.

Etkisi giderek genişleyen bölgesel krizin, Türkiye'ye olası etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.

Kabine Toplantısı'nda, 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program sonrası gelinen aşama görüşülecek.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası değerlendirilecek. Ayrıca yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

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