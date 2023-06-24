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Politika

Başkan Erdoğan'dan Putin'e Wagner mesajı: Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Putin'e, Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 15:42 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Putin'e Wagner mesajı: Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin önemini vurguladı.

Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulayan Erdoğan, "Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  • telefon görüşmesi
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