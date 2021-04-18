18 Nisan 2021 Pazar 15:53 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 15:53

İstanbul'da sahur vakti, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul'da sahur vakti saati (imsak) kaçta başlayıp kaçta bitiyor? Diyanet'in yayınladığı 2021 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ilin iftar saatini öğrenebilirsiniz. Ayrıca Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur vaktini de öğrenebilirsiniz. İşte oruç tutan vatandaşlar için İstanbul iftar vakti ve yarın oruç tutacak olanlar için İstanbul sahur vakti ezan saati.

İSTANBUL SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Müslüman alemi, on bir ayın sultanı Ramazan'a kavuşmanın sevincini yaşıyor. Oruç tutan Müslümanların en çok merak ettiği konu ise iftar ve sahur vaktinin saatleri oluyor. Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.

Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre 19 Nisan 2021 sahur vakti saatleri şöyle;

İSTANBUL: 04:39

ANKARA: 04:27

İZMİR: 04:55

BURSA: 04:41

Tüm illerin iftar ve sahur vakitleri için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.

Diyanet bilgisine göre 19 Nisan'da sahur vakitleri İstanbul'da 04:39, Ankara'da 04:27, İzmir'de 04:55, Bursa'da saat 04:41 olacak. Tüm illerin sahur vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

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İftar ezanı okunduğu sırada oruç bozulabilir. Ezan okunmaya başlandığı anda dua edilir ve oruç açılabilir. Aynı şekilde imsak vaktinde de ezan okunduğu sırada son lokma, son yudum su gibi besinler tüketilebilir. Ancak imsak ezanının son anına kadar yeme-içme yapmak tavsiye edilmemektedir.

İMSAK NE DEMEK, NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

SAHUR DUASI NEDİR, NASIL EDİLİR?

Sahurda, oruca başlarken edilen dua sevap kazandırır. Müslümanlar, Hz. Muhammed'in de ettiği gibi imsak vaktinde şu duayı edebilirler: "Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız... Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle..."