Rahmet ve mağfiret ayı Ramazanın kaçıncı günü olduğu ve kaç gündür oruç tutulduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu sene Ramazan ayı, Mayıs'ın 1'inde günü sona erecek. Ramazan ayının bitmesiyle birlikte Müslümanlar Mayıs'ın 2'snde Ramazan Bayramı sevincini yaşayacak. Peki Kaç gündür oruç tutuyoruz? Bugün kaçıncı oruç? İşte detaylar...

KAÇ GÜNDÜR ORUÇ TUTUYORUZ?

Bu sene Ramazan ayının ilk orucu 02.04.2022 Cumartesi günü açıldı. Bugün dahil 12 gündür oruç tutuluyor.

BUGÜN KAÇINCI ORUÇ?

13 Nisan 2022 Çarşamba günü orucun 12.günü idrak ediliyor.

"Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır; birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır." (Buhari, Savm 9; Müslim, Sıyam 163)

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi 01.05.2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 02.05.2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 03.05.2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 04.05.2022 Çarşamba

"Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar." (Buhari, Cihad 36; Müslim, Sıyam 167- 168)

RAMAZAN AYININ FAZİLETİ

Ramazan ayı, Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi'nin yer aldığı en değerli aydır. Çünkü kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır.

Kuran'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen 'Kadir gecesi' yine Ramazan ayı içinde kutlanır.

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında birçok hadsi şerif vardır. Bunlardan birisinde Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teala, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder."

Ramazanda 1 gün oruç tutmayınca ne olur?