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Ramazan

Ramazanda 1 gün oruç tutmayınca ne olur? Keyfi olarak tutulmayan orucun kazası olur mu?

Ramazan ayında oruç ibadetiyle ilgili sorular Diyanet İşleri tarafından cevaplanıyor. Özellikle orucu bozan durumlar ve oruç tutamamakla ilgili sorular gündeme geliyor. Ramazan ayında oruç tutmak Müslümanlar için farz olan bir ibadettir. Peki Ramazanda 1 gün oruç tutmayınca ne olur, kazası kaç gün? Keyfi olarak tutulmayan orucun kazası olur mu? İşte konuyla ilgili Diyanet'in fetvası

12 Nisan 2022 Salı 16:10 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 16:10
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Ramazanda 1 gün oruç tutmayınca ne olur? sorusu, oruç ibadetini belli sebeplerden dolayı yerine getiremeyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Ramazanda mazeretsiz oruç tutmamak haramdır, büyük günahtır. Peki Ramazanda 1 gün oruç tutmayınca ne olur? Oruç tutmamanın kefareti nedir? Keyfi olarak tutulmayan orucun kazası olur mu? İşte Diyanet'in açıklaması

RAMAZANDA 1 GÜN ORUÇ TUTMAYINCA NE OLUR?

Mazeret yokken keyfi oruç tutmayanlar günah işlemiş olurlar. Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Bir kimse, Allah'ın tanıdığı bir ruhsat olmadan, Ramazan'da bir gün orucunu tutmazsa, bütün yılın orucu bile o günün yerini tutmaz." Eğer mazeret var ise, o orucun kefareti tutulur.

Kefaret, oruç tutmamanın değil, orucu kasten bozmanın cezasıdır. Oruç tutmamanın cezası, bir güne bir gün tutmaktır. Mazereti varsa oruç tutmaz, gününe gün kaza eder. Hastalanırsa bozar, yine bir gün kaza eder.

KEYFI OLARAK TUTULMAYAN ORUCUN KAZASI OLUR MU?

Ramazanda mazeretsiz oruç tutmamak haramdır, büyük günahtır. Önce, tutulmayan oruçlar için tövbe edilir. Sonra gününe gün, yani kaç gün tutulmamışsa o kadar gün kaza orucu tutulur. Bir kimse, Ramazan ayında 30 gün oruç tutamasa, tutamadığı gün kadar kaza orucu tutar.

Ramazan ayında her günün orucu başlı başına müstakil bir ibadettir. Bundan dolayı her gün için oruç tutmaya niyet etmek gerekir. Dolayısıyla bir günün orucundaki bozukluk, diğer günün sıhhatine engel olmaz.

Ramazan orucu tutmaya başlayan bir kimse daha sonraki günlerde mazeretsiz olarak oruç tutmaktan vazgeçerse, sadece tutmadığı günlerin orucunu kaza etmesi gerekir, keffâret gerekmez. Zira keffâret, oruç tutmamanın değil, orucu mazeretsiz olarak kasten bozmanın cezasıdır.

Ancak Ramazan orucunun mazeretsiz olarak tutulmaması büyük günah olup, kazasıyla birlikte tövbe etmek de gerekir.

Ayrıca Ramazan'dan sonra tutulan oruç, Ramazan'da tutulan orucun sevabını karşılamaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 377). Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde, Ramazan'da mazeretsiz olarak tutulmayan bir günü, bir sene boyu tutulan orucun karşılamayacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29).

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