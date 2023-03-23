Oruçluyken mide bulantısı nasıl geçer? 'Midem bulanıyor oruçluyum ne yapmalıyım?'

Oruçluyken mide bulantısı yaşayan Müslümanlar, yiyip içmeden mide bulantısının nasıl geçeceğini araştırıyor. Ramazan ayında mide sağlığını korumak için yemeklerin pişirme yöntemlerine ve tüketilen miktara çok dikkat edilmelidir. Niyetli olup mide rahatsızlığı yaşayanlar, 'Midem bulanıyor oruçluyum ne yapmalıyım?' sorusuna cevap arıyor. Peki Oruçluyken mide bulantısı nasıl geçer? Oruçluyken mide bulantısından muzdarip olanlar için merak edilenleri haberimizde derledik.

ORUÇLUYKEN MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Oruçluyken mide bulantısının sebebi şunlar olabilir:

Açlığa bağlı olarak tansiyon yükselmesi ya da düşmesi.

Sahur vaktinde aşırı yağlı ya da tuzlu yiyecekler tüketilmesi.

İftardan önce ya da iftardan sonra kafeini yüksek içeceklerin tüketilmesi.

Nikotin bağımlılığının olması.

ORUÇLUYKEN MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?



Oruçluyken mide bulantısını yiyip içmeden geçirebilmek için karın bölgesine sıcak su torbası uygulanabilir.

Havasız ve ağır kokulu bir ortamda ortaya çıkan mide bulantısı için temiz havaya çıkmak ve derin nefes almak; nefes egzersizleri yapmak oruçluyken nide bulantısına çok iyi gelir.

Ramazan ayında yenilen sahur ya da iftar yemeğinin üzerine maden suyu içilmesi midede rahatlatıcı bir etki oluşturmaktadır.

Nane ve limonun bir bardak suda kaynatılarak sahurdan sonra içilmesi bulantıyı engelleyebilmektedir, sahurunuzu yaptıktan sonra ezan okunmadan önce nane limon hazırlayabilirsiniz.

Küçük egzersizler yapabilirsiniz. Evde yapılacak küçük egzersizler hem midenin hem de genel olarak vücudun rahatlamasını sağlamaktadır fakat bu egzersizler iftardan hemen sonra değil en az birkaç saat geçtikten sonra yapılmalıdır. Aksi durumda, egzersiz esnasında zorlanan mide sıkışır, bulantı ve ağrı semptomlar ortaya çıkabilir. İşte oruçluyken mide sorunu yaşayanlar için çözümler...

Oruçluylen yaşanacak sağlık problemlerinin önüne geçmek için yapılması gerekenler şöyledir:

Sahur vaktinde yenilen yiyecekler çok yağlı ya da tuzlu olmamalı.

İftardan hemen sonra kafein içeren içecekler tüketilmemeli.

İftardan hemen sonra nikotin alınmamalı.

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?



Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).