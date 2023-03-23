İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,044
  • EURO
    20,7258
  • ALTIN
    1211.92
  • BIST100
    5007.87
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ramazan
  • >
  • Oruçluyken mide bulantısı nasıl geçer? 'Midem bulanıyor oruçluyum ne yapmalıyım?'
Ramazan

Oruçluyken mide bulantısı nasıl geçer? 'Midem bulanıyor oruçluyum ne yapmalıyım?'

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirmeye başladı. Bu kapsamda oruçluyken yaşanan sağlık problemlerinin nasıl çözüleceği konusu gündeme geldi. Sahur dolayısıyla gereğinden fazla yemek, aşırı tuzlu, ekşi ya da acı beslenmek mide asidini de arttırarak mide yanması, ağrısı ve mide bulantısına sebep olabiliyor. Peki Oruçluyken mide bulantısı nasıl geçer? İşte 'Midem bulanıyor oruçluyum ne yapmalıyım?' sorusunun cevabı

23 Mart 2023 Perşembe 13:04 - Güncelleme:
Oruçluyken mide bulantısı nasıl geçer? 'Midem bulanıyor oruçluyum ne yapmalıyım?'
ABONE OL

Oruçluyken mide bulantısı yaşayan Müslümanlar, yiyip içmeden mide bulantısının nasıl geçeceğini araştırıyor. Ramazan ayında mide sağlığını korumak için yemeklerin pişirme yöntemlerine ve tüketilen miktara çok dikkat edilmelidir. Niyetli olup mide rahatsızlığı yaşayanlar, 'Midem bulanıyor oruçluyum ne yapmalıyım?' sorusuna cevap arıyor. Peki Oruçluyken mide bulantısı nasıl geçer? Oruçluyken mide bulantısından muzdarip olanlar için merak edilenleri haberimizde derledik.

ORUÇLUYKEN MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Oruçluyken mide bulantısının sebebi şunlar olabilir:

Açlığa bağlı olarak tansiyon yükselmesi ya da düşmesi.

Sahur vaktinde aşırı yağlı ya da tuzlu yiyecekler tüketilmesi.

İftardan önce ya da iftardan sonra kafeini yüksek içeceklerin tüketilmesi.

Nikotin bağımlılığının olması.

ORUÇLUYKEN MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

Oruçluyken mide bulantısını yiyip içmeden geçirebilmek için karın bölgesine sıcak su torbası uygulanabilir.

Havasız ve ağır kokulu bir ortamda ortaya çıkan mide bulantısı için temiz havaya çıkmak ve derin nefes almak; nefes egzersizleri yapmak oruçluyken nide bulantısına çok iyi gelir.

Ramazan ayında yenilen sahur ya da iftar yemeğinin üzerine maden suyu içilmesi midede rahatlatıcı bir etki oluşturmaktadır.

Nane ve limonun bir bardak suda kaynatılarak sahurdan sonra içilmesi bulantıyı engelleyebilmektedir, sahurunuzu yaptıktan sonra ezan okunmadan önce nane limon hazırlayabilirsiniz.

Küçük egzersizler yapabilirsiniz. Evde yapılacak küçük egzersizler hem midenin hem de genel olarak vücudun rahatlamasını sağlamaktadır fakat bu egzersizler iftardan hemen sonra değil en az birkaç saat geçtikten sonra yapılmalıdır. Aksi durumda, egzersiz esnasında zorlanan mide sıkışır, bulantı ve ağrı semptomlar ortaya çıkabilir. İşte oruçluyken mide sorunu yaşayanlar için çözümler...

Oruçluylen yaşanacak sağlık problemlerinin önüne geçmek için yapılması gerekenler şöyledir:

Sahur vaktinde yenilen yiyecekler çok yağlı ya da tuzlu olmamalı.

İftardan hemen sonra kafein içeren içecekler tüketilmemeli.

İftardan hemen sonra nikotin alınmamalı.

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.