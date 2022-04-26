Kadir gecesi geldi çattı. Ramazan'ın son 10 gününde aranması gereken bu güzel gecede Allah'ın rahmeti, yeryüzünü kuşatır. Peygamber Efendimiz, "İnanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarını affeder" buyurmuştur. Peki Kadir gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü?

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kadir Gecesi bu sene 27 Nisan 2022'de idrak edilecek. 'Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece' olarak kabul edilen Kadir gecesinde eller semaya açılıp dualar edilecek.

KADİR GECESİ RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

Kadir Gecesi, ramazanın 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan geceye denk gelen 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN ARANIR?

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gününde aranmalıdır. En kuvvetli ihtimalle, Kadir Gecesi ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir.

Kadir gecesi; Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi azaptan kurtuluş vesilesi olan Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde aranmalıdır.

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde 'Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın!' buyurmuştur.

Genel olarak Ramazan ayının son onunda ve 21. 23. 25. ve 27. gibi tek gecelerine tevafuk ettiğine dair rivayetler daha kuvvetlidir.

Kadir Gecesi birçok görüşe göre Ramazan ayının yirmi yedinci gecesinde aranmalıdır.

KADİR GECESİNDE NE OLMUŞTUR?

Kadir Gecesi, Kur'an'ı Kerim'in, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.