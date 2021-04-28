28 Nisan 2021 Çarşamba 11:45 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:45

Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Çünkü bu gecede kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, Peygamberimize vahyedilmeye başlamıştır. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Kadir Gecesi'nin 2021 yılında hangi gün idrak edileceği de belli oldu. Buna göre Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte 2021 Kadir Gecesi tarihi ve merak edilenler...

Müslümanlar için en önemli günlerden biri olan Kadir Gecesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Bin aydan daha hayırlı gece olarak anılan Kadir Gecesi, Ramazan Ayı'nın 26. günün 27. gününe bağlayan gece gerçekleşecek. Bu özel günde vatandaşlar çeşitli ibadetler ve dualar ile idrak edecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2021, HANGİ GÜN?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26. günü idrak ediliyor. Diyanet İşleri dini günler takvimine göre 2021 Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi İslam alemi ve Müslümanlar için mübarek bir gece. Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bu gece bin aydan daha hayırlı bir gecedir.

Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kadir gecesi; Yüce Mevla'nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.