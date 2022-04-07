Oruç fidyesi nasıl hesaplanır? Oruç tutamayanlar bu sene ne kadar fidye parası ödeyecek? Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle beraber en çok merak edilen konulardan biri de Oruç fidyesi oldu. Vatandaşlar fidye miktarının nasıl hesaplandığını merak ediyor. Oruç Fidyesi, Ramazanda bazı sebeplerden dolayı orucunu tutamayan kişiler tarafından muhtaç olanlara verilen bedeldir. Peki Ramazan ayında verilen Oruç fidyesi nasıl hesaplanır? 30 günlük orucun kefareti ne kadar?

30 GÜNLÜK ORUCUN KEFARETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı için belirlediği fitre bedeli, yani bir kişinin fitresi 40 lira oldu. Fitre bedeli, aynı zamanda fidye miktarına eşittir. Yani 2022 yılı Ramazın ayında oruç tutamayanlar 1 gün için 40 lira oruç fidyesi verecek.

Yani 1 günlük oruç kefareti olan 40 TL, 2022 Ramazan boyunca oruç tutamayanlar için 1 aylık 1200 TL fidye miktarı olacak.

Ramazan ayında hastalık nedeniyle oruç tutamayanlar için 2022 Fidye miktarı hesaplaması sonucu 1 aylık oruç Fidyesi 1200 TL'dir.

ORUÇ FİDYESİ NASIL HESAPLANIR? 2022 FİDYE MİKTARI HESAPLAMA

Oruç tutamayanlar, her bir gün için 40 TL fidye miktarı oruç kefareti ödeyecekler.

Fidye ve Fitre hesabı için şöyle diyebiliriz;

Diyanetin belirlediği fiyat: A

2022 Fitre miktarı hesaplama: A x 1

2022 Fidye miktarı hesaplama: A x (Oruç tutulamayan gün sayısı)

Yani bir müslümanın 2022 için ödeyeceği fitre miktarı 40 liradır. Fidye miktarı ise örneğin 30 gün tutamamışsa 40 TL x 30: 1200 TL'dir.

Sonuç olarak Fidye ve fitre miktarları hesaba referans ücret olarak temelde aynı rakamlardır. Ancak Fitre her halükarda 1 birim ödenirken fidye ise elinde olmayan nedenlerle tutamadığı oruç günü sayısı ile çarparak ödeyeceği miktardır.

FİDYE NEDİR?

Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder.

Fidye, oruç tutmaya engel (süreklilik gösteren) hastalığı olan veya yaşlılıktan dolayı oruç tutamayanların tutamadığı oruçlara karşılık verdiği paradır.

FİDYE MİKTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem fitre hem de fidye için asgari olarak belirlediği fiyat aynı olmakla birlikte durumu iyi olan kişiler bu rakamların üzerinde bağış yapabilir. Kısacası fitre ve fidyenin miktarları aynı, veriliş amacı farklıdır. Bu yılki fidye miktarı da asgari günlük 40 TL'dir.

Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Bu da "sadaka-i fıtır" yani Fitre ile aynı miktarı ifade eder. Bu, fidyenin asgari ölçüsüdür. İmkânı olanların daha fazla vermesi daha iyidir (Bakara, 2/184; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270).