13 Nisan 2021 Salı 16:06 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 16:06

Ramazan ayında en çok merak edilen konuların başında Orucu bozan şeyler gelir. Her sene oruç ibadetini yerine getiren bireyler tarafından çeşitli konularda orucun bpzulup bozulmadığı merak edilir. Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel münasebetlerden uzak durmaktır. Diyanet İşleri, orucu bozan şeyleri maddeler halinde yayımladı. Peki Orucu bozan şeyler nelerdir? İşte yapılması halinde orucun bozulduğu durumlar

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucu bozan durumlar konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Unutarak yiyip içen kişinin orucu bozulmaz. Ancak bozuldu zannederek yiyip içmek bozar.

ORUCU BOZAN ŞEYLER MADDELER HALİNDE

1-Bilerek yemek içmek orucu bozar. Unutarak yemek yiyen biri hatırladığı an ağzındaki yiyecekleri çıkarıp ağzını çalkalayarak oruca devam edebilir.

2- Abdest sırasında suyu kasten yutmak orucu bozar.

3-Kusunca oruç bozulur ve kaza edilir.

4-Kan almak ve iğne yaptırmak orucu bozar. Mecburi halde böyle bir durum gerçekleşirse oruç kaza edilmelidir. Ancak oruçlu kişi kan verebilir.

5-Cinsel ilişki kapsamına giren durumlar da orucu bozar.

6-Sigara dumanını bilerek içine çekmek de oruç kazası ve kefaret gerektirir. Dolayısıyla sigara ve nargile de orucu bozar. Duman istemeden genize kaçarsa oruç bozulmaz.

7- Kar ve yağmur damlasını yutmak orucu bozar.

8- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,

9- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,

10- Denize girince veya guslederken makattan su girmesi,[Hanbelî'de bozmaz.]

11- Dil altına konan ilacı emmek,

12- Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi,

13- Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç, merhem olması,

14- Lavman yaptırmak,[Mâlikî'de bozmaz.]

15- Özel olarak su buharı teneffüs etmek,

16- Burundan genze giden kanı yutmak,

Sahurda vakit geçtikten sonra yemek içmek, iftarda orucu erken açmak yine orucu bozan şeyler ve durumlar arasında yer alır.

Orucu bozan şeyler kısaca iradeye bağlıdır. Kasıtlı yapılan hareketler orucu bozar ve kefaret gerektirir. Ancak istemeden gerçekleşen durumlarda oruç bozulmaz ya da yalnızca kaza edilir.

Astım için kullanılan Sprey Ve Astım İlacı: Astım hastaları, soluk almayı rahatlatacak özel spreyi ağızlarına püskürterek oruç tutabilirler. Ağza püskürtülen bu ilaçlar yutulmadığı sürece orucu bozmaz.

Diş Kanaması Ve Diş Yarasından Çıkan Kanın Tükürük İle Yutulması: Diş kanaması orucu bozmaz. Yalnız dişten çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla ise yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

Denize Girmek Veya Yıkanmak: Ağız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmekle oruç bozulmaz.

Diş Fırçalamak: Boğaza su kaçırmadan ve yutmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi bu şekilde diş fırçalamakla da oruç bozulmaz

Aynı şekilde mideden aniden ağza yükselip tekrar mideye dönen kusmuk oruca zarar vermez. Kişinin bile isteğe ağız dolusu kusması durumunda oruç bozulur.

Kalp Hastalarının Kullandıkları Dilaltı Hapı: Bazı kalp rahatsızlıklarında dilaltına konulan hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz

Burun Damlası: Bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı taşımadığından dolayı burun damlası orucu bozmaz

Akupunktur Tedavisi: Akupunktur yaptırmak orucu bozmaz.

Oruçlu İken Kan Vermek Ve Vücuda Kan Almak: Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.

Merhem Ve İlaçlı Bant Kullanmak: Cilde sürülen krem, ilaçlı banttaki ilacı vücudun emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Ayrıca bu işlem, yeme içme anlamına da gelmediğinden dolayı deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz

Sigara İçmek Ve Nikotin Bandı: Sigara içmek orucu bozar ancak nikotin bandı orucu bozmaz.

Şeker Hastalarının Uyguladıkları İnsülin İğnesi: Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi gıda ya da uyarıcı olmadığı için orucu bozmaz.

Göz Damlası: Göze damla damlatmak yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımadığından dolayı orucu bozmaz

Makyaj Yapmak Ve Saç Boyamak: Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Bu sebeple makyaj, saç boyamak ve saç bakımı gibi etkenler orucu bozmaz.