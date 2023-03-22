En geç iftar yapan iller, onbir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte merak konusu oldu. Ramazan ayında orucu en son açan şehirler Batıda yer alanlardır. Marmara ve Ege Bölgesinde güneş daha geç battığı için orucu son açan şehir coğrafi konumundan dolayı iftarın en geç yapıldığı ildir. Buna göre Orucu en son hangi şehir açar 2023? İşte Ramazan'da en geç iftar yapan iller

ORUCU EN SON HANGİ ŞEHİR AÇAR 2023?



Ramazan ayı, Müslümanlar tarafından sevinçle karşılanıyor. Türkiye'de coğrafi konumundan dolayı her ilde iftar saatleri farlılık gösteriyor.

Ramazan orucu Türkiye'de birçok ilde farklı saatlerde sahur ve iftar vakitlerine göre ayarlanıyor. Oruç süresi illere göre dakika bazında farklılık gösterebiliyor. Peki Türkiye'de ilk iftarı hangi şehir açıyor? İşte orucu en erken açan ve ilk iftar yapan şehirler

Diyanet'in belirlediği 2023 Ramazan İmsakiyesinde illere göre sahur ve iftar vakitleri yer alıyor. Bu yıl yaklaşık 14 saat oruç tutacağız. Ramazanın ilk günü 13 saat 55 dakika tutulacak oruç süresi, ayın sonuna doğru artacak. Her ilde iftar saatleri değiştiği gibi, oruç süresi de değişebiliyor. İşte Ramazan'da en geç iftar yapan iller

RAMAZAN'DA EN GEÇ İFTAR YAPAN İLLER



Güneşin batış ve doğuş zamanına göre belirlenen iftar ve sahur vakitleri, her şehirde değişiklik göstermektedir. En erken orucu açan şehir muhakkak ki doğuda yer almaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinde güneş daha erken battığı için orucu ilk açan şehir coğrafi konumundan dolayı iftarın en erken yapıldığı ildir.

Doğu illerinden batı illere doğru gidildiğinde orucun açıldığı saatler artmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde orucu ilk açan şehirler, doğuda yer alırken, orucu son açan şehirler ise batıda yer almaktadır.

Bu yıl en uzun oruç Sinop'ta tutulacak. Sinopta ilk oruç 13 saat 57 dakika sürecek.

23 Mart perşembe günü saat 05.05'te imsak vakti ile oruca başlayacak Sinoplular, akşam 19.01'de oruçlarını açacak.

TÜRKİYE'DE ORUCU EN SON AÇAN VE EN GEÇ İFTAR YAPAN İLLER



Türkiye'de ramazan ayının ilk gününde en geç iftar Çanakkale ve Edirne'de açılacak. En uzun oruç 13 saat 57 dakikayla Sinop'ta tutulacak. İşte en geç iftar yapan iller...

İstanbul

Ardahan

Artvin

Kastamonu

Zonguldak

Bartın

Edirne

Sinop

Kırklareli

Orucu ilk hangi şehir açar? İşte Ramazan'da en erken iftar yapan iller