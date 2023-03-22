Ramazan orucu Türkiye'de birçok ilde farklı saatlerde açılıyor. Diyanet'in belirlediği 2023 Ramazan İmsakiyesinde illere göre sahur ve iftar vakitleri yer alıyor. Bu yıl yaklaşık 14 saat oruç tutacağız. Ramazanın ilk günü 13 saat 55 dakika tutulacak oruç süresi, ayın sonuna doğru artacak. Her ilde iftar saatleri değiştiği gibi, oruç süresi de değişebilmektedir. Peki orucu ilk hangi şehir açar? İşte Ramazan'da en erken iftar yapan iller

ORUCU İLK HANGİ ŞEHİR AÇAR?



On bir ayın sultanı Ramazan, 23 Mart Perşembe günü başlıyor.

Güneşin batış ve doğuş zamanına göre belirlenen iftar ve sahur vakitleri, her şehirde değişiklik göstermektedir. En erken orucu açan şehir muhakkak ki doğuda yer almaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinde güneş daha erken battığı için orucu ilk açan şehir coğrafi konumundan dolayı iftarın en erken yapıldığı ildir. Ülkemizde en erken oruç açan şehir Hakkari'dir. Hakkarililer, Türkiye'nin en batısında yer alan Edirne'de yaşayan vatandaşlardan bir saat 23 dakika önce iftar sofrasına oturacak.

RAMAZAN'DA EN ERKEN İFTAR YAPAN İLLER



Türkiye'de en erken iftar yapan ilçe ise Hakkari'nin Şemdinli ilçesidir. Daha sonra Iğdır ilinde oruç açılmaktadır.

En kısa oruç tutacak iller arasında ise Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa gibi iller bulunuyor.

Doğu illerinden batı illere doğru gidildiğinde orucun açıldığı saatler artmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde orucu ilk açan şehirler, doğuda yer alırken, orucu son açan şehirler ise batıda yer almaktadır.

Bu sene Sinopta ilk oruç 13 saat 57 dakika sürecek. En kısa orucun yaşanacağı illerde 13 saat 47 dakikalık bir süre yaşanacak.

Bu yıl en uzun oruç Sinop'ta tutulacak. 23 Mart perşembe günü saat 05.05'te imsak vakti ile oruca başlayacak Sinoplular, akşam 19.01'de oruçlarını açacak.

TÜRKİYE'DE EN ERKEN İFTAR AÇAN İLLER

En erken oruç açan şehir HAKKARİ ilidir.

Orucun en erken açıldığı ikinci ise Iğdır ilidir.

Van ili üçüncü sırada yer almaktadır.

Şırnak ili dördüncü sıradadır.

Ağrı ili ise beşinci sırada yer almaktadır.

Kars altıncı sırada yer almaktadır.

Bitlis yedinci sıradadır.

Siirt ise sekizinci sırada en erken oruç açan ildir.

Orucu en son hangi şehir açar 2023? İşte Ramazan'da en geç iftar yapan iller